Caudal 0 - 1 Sporting de Gijón: 'El Pingüino' no libra ni en la Copa del Rey

En el bautismo inesperado de un Nico Riestra descarado y notable, el Sporting de Gijón tuvo que exprimir a Dubasin, que jugó los noventa ... minutos y dio el pase de ronda en el último segundo. Ya se temía la prórroga en un partido disputado, con más ocasiones del equipo rojiblanco, pero momentos también para el Caudal. 'El Pingüino' pagó otra ronda tras un fallo del meta local, estupendo por lo demás.

De partida, el Sporting continuó maldito. La lesión de Loum en el calentamiento aceleró la entrada en escena del juvenil Nico Riestra, estrenándose con el primer equipo. Con Nacho mimado en el banquillo para el domingo, Jiménez corrigió con Queipo, mediocentro de excepción junto al gallego Manu Rodríguez, otro debutante. Como Venteo y el canterano Carlos Hernández. El extremo del 'Divi', de 18 años, quiso dejarse notar ya en un primer acercamiento, iniciando un interesante duelo con Ordóñez. Pero su finalización no enfocó.

Caudal Javi Moral, Albuquerque, Vicente Antuña, Diego Boza, Kike Fanjul (Delgado, m. 74), Montequín (Claudio, m. 62), Jairo Cárcaba (Oladipupo, m. 62), Borja Rodríguez, Agus Porto, Sergio Ordóñez e Iván Elena (Nacho Velardi, m. 85). 0 - 1 Sporting Iker Venteo, Kevin, Curbelo, Kembo, Carlos Hernández (Pablo García, m. 71), Nico Riestra, Manu Rodríguez, Dani Queipo, Dubasin, Oscar Cortés (Nacho Martín, m. 71) y Jordy Caicedo (Amadou, m. 71). Gol 0-1: m. 90+2, Dubasin.

Árbitro Gorka Etayo. Amonestó en el Caudal a Iván Elena, Ordoñez; y en el Sporting a .

Incidencias partido disputado en el Hermanos Antuña.

El balón voló en un ambiente de órdago. Más refinado y gobernador el Sporting. Acorazado, directo y colgado de las estrategias el Caudal. El equipo de Adri González se parapetó en su campo, defendiendo la iniciativa de los rojiblancos, tendiendo la emboscada por las bandas a través del exrojiblanco Boza y Montequín. También de Iván Elena, aventurero en pasillos interiores. Dubasin echaba un cable al mediocentro, dejando en la retina alguna preciosidad. Una asistencia suya a Cortés, en fuera de juego, cortó la respiración. Los mierenses, en todo caso, se defendían bien. Pero sufrían el empuje y la calidad de la tropa de Borja Jiménez.

Apretando los dientes, esperaban su momento en una primera mitad de dominio monocolor, con Riestra hiperactivo y Caicedo perdonando al Caudal con reiteración. El ecuatoriano ya estuvo a un tris de marcar tras un saque de esquina. Luego no llegó a embocar, por un meñique, un centro de Carlos Hernández. Respondió el once local, lejos de achantarse. El primer córner del Caudal se celebró en el Hermanos Antuña casi como un gol. Borja Rodríguez aprovechó un derrape de Curbelo para dar el primer susto. Su remate, no obstante, salió demasiado cruzado.

Pero la mejor ocasión la tuvo, otra vez, Caicedo. Poderoso en el remate, pero sin tino. El ecuatoriano volvió a embestir con fuerza, a bocajarro, un córner de Cortés. Javi Moral, el meta del Caudal, reaccionó con una parada soberbia. Tocó el balón con la mano y la pelota se estrelló en el larguero. Entre Dubasin y el meritorio Nico Riestra, una sociedad prometedora, cocinaron otra gran ocasión poco después.

Siguió opositando el Sporting. Un nuevo centro de 'Duba' peligrosísimo no lo cazó, lento, Caicedo. El Sporting invocaba el gol, lanzado por su banda izquierda. El Caudal se defendía bien y respondía cuando podía, levantando la mano en la eliminatoria. De hecho, Fanjul, tras el saque de un córner, confirmó que su equipo estaba vivido y coleando en la eliminatoria. Fiel creyente en la machada en un duelo histórico en el Hermanos Antuña, fue creciendo de camino a la caseta.

Así, en el minuto 35, el Caudal tuvo su momento en un balón salpicado que agarró Diego Boza, librando a Carlos Hernández y pisando el área. El Sporting, avanzando cada vez más sus líneas en pos del gol, estaba totalmente despelotado. Pero en el momento de engatillar, ante Venteo, las largas piernas de Kembo boicotearon al atacante local, que pidió penalti. Pero el central, arriesgando, rebañó bien. El Caudal acabó en alto. Y regresó con una ocasión mayúscula de Iván Elena, tras un error a juego del propio Kembo.

Los locales salieron a la segunda mitad dominando al Sporting, que cató poco el balón en la reanudación, más pendiente del retrovisor. Dormido y con Caicedo abonado al fuera de juego. El hilo de la pelota, no obstante, volvió pronto a los pies de los rojiblancos, que sufrieron un susto en un gol anulado al Caudal por fuera de juego de Cárcaba y dispararon, después, al larguero. Fue un trallazo de Cortés, clínico con el pie.

El Sporting aceleró con los cambios en un duelo que apuntaba a la prórroga. Nico Riestra pudo coronar su buena actuación con una 'picadita' sobre Javi Moral que se fue alta. Todo apuntaba al segundo partido, en formato reducido, pero un balón al área, tocado por Amadou, intentón, lo remató a gol Dubasin tras un error de Javi Moral.