El sportinguista Dubasin, rodeado de rivales, remata a gol y, con la colaboración del error del meta Javi Morán, logra el único gol del partido.

El sportinguista Dubasin, rodeado de rivales, remata a gol y, con la colaboración del error del meta Javi Morán, logra el único gol del partido. Álex Piña
Copa del Rey

Caudal 0 - 1 Sporting de Gijón: 'El Pingüino' no libra ni en la Copa del Rey

Un gol de Dubasin en el último segundo del partido contra el Caudal, que acarició la prórroga, da el pase de ronda al Sporting de Gijón, en el que debutó con nota el juvenil Nico Riestra

Javier Barrio

Gijón

Jueves, 30 de octubre 2025, 07:05

En el bautismo inesperado de un Nico Riestra descarado y notable, el Sporting de Gijón tuvo que exprimir a Dubasin, que jugó los noventa ... minutos y dio el pase de ronda en el último segundo. Ya se temía la prórroga en un partido disputado, con más ocasiones del equipo rojiblanco, pero momentos también para el Caudal. 'El Pingüino' pagó otra ronda tras un fallo del meta local, estupendo por lo demás.

