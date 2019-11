Sporting B César García: «Me costó mucho llegar hasta aquí, tuve que salir dos veces del club» El avilesino afirma que «jugar en El Molinón es un sueño», aunque ahora se centra en «sacar» al Sporting B «de ahí abajo» IVÁN ÁLVAREZ Miércoles, 6 noviembre 2019, 14:10

César García vive una dulce semana, con los ecos de la goleada sobre el Real Madrid Castilla y la firma de su nuevo contrato, que le liga al club gijonés hasta 2025. Afianzado en el costado izquierdo del ataque del Sporting B, el avilesino disfruta en su tercera etapa en Mareo, tras un viaje de ida y vuelta a la cantera del Avilés y su cesión al Marino el pasado curso.

«Me encuentro bien físicamente, el míster me da confianza y el grupo me está ayudando mucho. Estoy muy contento», ha confesado este mediodía el extremo, que tiene muy presente todo el camino recorrido para poder hacerse un hueco en el filial rojiblanco y alcanzar el acuerdo para su continuidad rubricado ayer. «Lo valoro mucho porque me costó llegar hasta aquí, incluso tuve que salir dos veces del club y estoy muy contento por haber renovado», ha confesado el atacante en referencia a una operación que incluye la opción de tres temporadas con el primer equipo si prolonga su crecimiento deportivo.

«Uno siempre tiene presente jugar en El Molinón. Es un sueño, el sueño de todos los canteranos, pero ahora estoy disfrutando del día a día con mi equipo», ha expresado el joven avilesino, con la única preocupación de contribuir a que el Sporting B abandone los puestos de descenso. «Quiero sacar a mi equipo de ahí abajo», ha proclamado, consciente de la relevancia del próximo duelo ante un rival directo por la permanencia como el filial del Getafe. «Estamos muy centrados en sacar el partido del domingo adelante, sea como sea. No nos vale el empate y vamos a ir a por la victoria», ha asegurado.