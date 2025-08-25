César Gelabert le coge gusto al gol

A César Gelabert (Palencia, 2000) nunca le cayeron los goles de los bolsillos. Siempre fue un atacante versátil, pasador, desequilibrante por zancada y generador ... de juego. Tuvo algún estallido goleador como canterano, en el Hércules y en Valdebebas, donde llegó a fungir en algún partido como falso delantero. Nunca como profesional, donde ha hecho camino con otros registros. Pero desde que conociese a Asier Garitano hace algo más de cuatro meses, el '10' tiene alma y números de '9', relajando el debate sobre la falta de gol.

Desde el estreno del entrenador vasco en el Sporting, en aquel tenso desplazamiento a Elda, Gelabert es el máximo realizador del equipo con siete goles en los diez partidos supervisados por Garitano, perdiéndose solo el viaje a Castellón por un problema muscular. Este curso marcó en el estreno contra el Córdoba y en Ceuta volvió a reventar la portería a los cuatro minutos, rentabilizando otra buena maniobra de Juan Otero, el asistente del momento.

«Tengo que agradecerle a Otero, que me ha dado dos asistencias espectaculares, y lo más importante es ayudar al equipo», se restaba importancia el sábado Gelabert, refiriéndose al proyecto actual como «un gran grupo» y confesándose «muy feliz» en Gijón. «Yo quería venir y estoy muy contento en el Sporting».

También pudo abrochar el doblete el sábado si, un puñado de minutos después, cuando encaraba al meta Pedro López, un bote traicionero del balón al contacto con el terrible césped del Alfonso Murube no se lo impide. «César es muy talentoso y puede tener la responsabilidad de llegar y hacer gol porque tiene esa capacidad», avisaba Garitano a su llegada a Gijón, asegurando que «no es fácil encontrar gente en el centro del campo que sea capaz de regatear y superar líneas». El técnico ha sido su mayor avalista y, con su posicionamiento centrado en el campo, cerca del delantero, su interruptor.

El palentino, que ha marcado en cada victoria del Sporting desde el partido contra el Eldense, siempre fue un jugador familiar para el entrenador vasco, que le tenía en el radar desde la etapa en Valdebebas del futbolista, cuando superó su primera rotura de cruzado y resurgió con fuerza. Entonces, Garitano dirigía al Leganés y el club tenía bien monitorizada la hornada de promesas que hacían ruido en las categorías inferiores del Madrid.

El momento reciente de Gelabert es especialmente atinado, empezando a rentabilizar los dos millones de euros que el Sporting ya está abonando al Toulouse por la propiedad del futbolista, que tiene contrato en Gijón hasta 2028. Gelabert ha marcado cuatro goles en los últimos cuatro partidos, una secuencia que tuvo Víctor Campuzano entre octubre y noviembre de 2023.

Tanto en Mareo como Garitano, que vio fundamental su continuidad, tenían claro que la mayor inversión de Orlegi en un traspaso desde la llegada del grupo a Gijón era necesaria. El Sporting tenía fuerte competencia en ese deseo, aunque gozaba de un periodo de exclusividad durante el que hubo mucho encaje de bolillos. El Elche tenía ya decidido su fichaje cuando el 30 de junio, al límite del plazo para ejecutar la opción de compra, el club gijonés oficializó la adquisición.

Siete victorias con el técnico

El excelso momento de Gelabert se da la mano con el de Garitano, que ha cantado victoria en el 70% de los partidos que ha entrenado. El viernes, en el reencuentro contra la Cultural en El Molinón, tratará de aumentar las siete victorias, con solo tres derrotas, en los diez partidos que ha dirigido hasta el momento. Mañana, tras el descanso de hoy, comenzará la preparación.