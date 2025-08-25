El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

César Gelabert, el sábado, en el momento de rematar el centro de Otero que supondría el gol de la victoria del Sporting de Gijón en Ceuta. LOF
Sporting de Gijón

César Gelabert le coge gusto al gol

El palentino, al que quiso fichar el Elche en el verano, se confirma como el máximo realizador de la 'era Garitano' con siete tantos en diez partidos

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Lunes, 25 de agosto 2025, 07:24

A César Gelabert (Palencia, 2000) nunca le cayeron los goles de los bolsillos. Siempre fue un atacante versátil, pasador, desequilibrante por zancada y generador ... de juego. Tuvo algún estallido goleador como canterano, en el Hércules y en Valdebebas, donde llegó a fungir en algún partido como falso delantero. Nunca como profesional, donde ha hecho camino con otros registros. Pero desde que conociese a Asier Garitano hace algo más de cuatro meses, el '10' tiene alma y números de '9', relajando el debate sobre la falta de gol.

