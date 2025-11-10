Christian Joel vuelve a los entrenamientos del Sporting tras ser operado de un problema renal El meta cubano, cuyo regreso para la segunda eliminatoria de la Copa se antoja aún prematuro tras recuperarse de la lesión, ya trabaja de forma parcial

Javier Barrio Gijón Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:19 Comenta Compartir

Christian Joel comenzó el entrenamiento de esta tarde con el grupo en una de las grandes novedades de la vuelta al trabajo del Real Sporting de Gijón. El portero cubano, que fue operado a principios de octubre por un problema renal, volvió de esta forma a la rutina, confirmando su recuperación y trabajando ya con balón.

El canterano, en todo caso, no hizo todo el entrenamiento, pero sí fue regresando a la dinámica con una jornada bastante exigente. De momento, no hay plazos para su vuelta a la disponibilidad. Una opción sería la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, que se disputará del 2 al 4 de diciembre, pero parece demasiado prematuro.

El que trabajó también de forma parcial fue Gaspar Campos. Completó el inicio del entrenamiento con el grupo, pero luego trabajó con el readaptador. El canterano, sin embargo, será novedad, salvo sorpresa, el fin de semana. La idea es que vaya aumentando la carga de trabajo en los próximos días. También se dejaron ver en el campo número 2, haciendo carrera continua, Kevin y Juan Otero.

Temas

Sporting de Gijón