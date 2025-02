Sporting: Christian Rivera ve con buenos ojos su regreso

Aunque la opción se antoja complicada y presenta muchas dificultades, Christian Rivera (Gijón, 1997) se encuentra muy ilusionado con la posibilidad de volver al ... Sporting después de una salida algo abrupta en verano de 2014. Afincado estos días en Asturias, el centrocampista tiene muy buenas referencias del proyecto rojiblanco y guarda una estrecha relación con algunos de los jugadores que están ahora en el primer equipo y que, como él, también se formaron en las inferiores de Mareo.

Después de muchos años fuera, le hace especial ilusión volver a casa y reorientar una carrera que era prometedora, pero que no ha terminado de ser tan exitosa como prometían sus condiciones. Porque todos los técnicos consideran que se trata de un centrocampista capaz de competir al más alto nivel, con un buen físico y un notable manejo del balón.

«Por condiciones, es un centrocampista para hacer carrera en Primera División. Le falta solo aposentarse, pero tiene todo para explotar y terminar jugando a más nivel. Solo necesita confianza», dice de él un miembro de la ejecutiva del Eibar, club en el que el gijonés disputó entre 2016 y 2018 treinta partidos entre Primera División y Copa del Rey.

El gijonés cuenta con una ficha importante para la categoría, pero está dispuesto a reducir sus emolumentos

Fran Garagarza, por entonces director deportivo del Eibar, apostó fuerte por el futbolista asturiano, en ese momento en el Oviedo, al considerarlo un jugador muy prometedor. No obstante, por el momento, no ha llegado a alcanzar las expectativas creadas de un jugador internacional en todas las categorías inferiores y que estuvo en el radar del Atlético de Madrid para enrolarlo a su cantera.

Este curso no ha terminado de jugar con regularidad en Las Palmas. Nada más que ha disputado el 12% de los minutos en juego (seis partidos de Liga, con una asistencia), siendo excluido de las convocatorias en muchos encuentros por Pepe Mel, un técnico que en cualquier caso siempre ha reconocido el nivel y talento que atesora el centrocampista gijonés. Las lesiones tampoco le han ayudado a ganarse un hueco en los esquema del preparador madrileño.

Pero a sus 23 años, se considera en el club rojiblanco que se trata de un jugador muy interesante y que puede subir el nivel de una plantilla que cuenta con bajas confirmadas en el centro del campo, casos de Javi Fuego y Cristian Salvador -este tiene un principio de acuerdo con el Huesca-. Con todo, la operación parece muy compleja.

Como informó EL COMERCIO, el centrocampista tiene primero que rescindir su contrato con Las Palmas. Y, si no se da este punto, no parece viable que se pueda abordar después su fichaje por el Sporting, deseo de ambas partes. Los agentes del jugador tienen pendiente negociar con el conjunto canario para alcanzar un entente para la desvinculación del jugador. El acuerdo, en cualquier caso, no es nada sencillo. Rivera tiene un año más de contrato en el club insular. Y aunque el deseo de la entidad amarilla y del gijonés es dar por cerrada la etapa, las negociaciones presentan sus complicaciones y podrían dilatarse semanas.

Christian Rivera firmó en verano del año 2018 por Las Palmas unas condiciones económicas importantes ahora en Segunda. El contexto financiero tras la covid hace que la ficha del jugador sea en estos momentos muy complicada de encajar, un imposible en estos términos. De ahí que la rescisión sea compleja, con un tira y afloja seguro entre las dos partes implicadas.

Despedida de Carmona

El futbolista, en cualquier caso, confía en que más pronto que tarde se pueda alcanzar un principio de acuerdo para sellar su salida. Y, después, estudiar las distintas propuestas. Entre ellas, claro está, la del Sporting ocupa un espacio prioritario si se confirma la opción al momento en el que el jugador quede libre, circunstancia obligatoria para que el club rojiblanco se permita abordar su regreso. Los parámetros económicos actuales son inviables al considerarse fuera de mercado, más aún en la complicada coyuntura en la que se encuentra, todos los clubes por la crisis sanitaria.

Más Reunión en Mareo con los futbolistas del filial

Por otro lado, esta mediodía (12 horas) está previsto que se produzca la despedida del Sporting del capitán Carlos Carmona. Después de nueve temporadas en el club rojiblanco, el mallorquín cerró contra el Almería una etapa muy dilatada, dejando muy buen recuerdo entre sus compañeros y en el club rojiblanco por su profesionalidad. El futbolista, además, fue una pieza muy relevante en el ascenso y permanencia del Sporting de los 'guajes'. Carmona se despedirá en El Molinón. El acto podría contar con la presencia de algunos de sus excompañeros en el club durante todos estos años.