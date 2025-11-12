Christian Rivera, exjugador del Sporting: «Cuando tienes 20 años piensas que lo sabes todo» «El domingo voy con el Sporting, claro. Guardo muy buenos recuerdos de Eibar, pero el Sporting es el Sporting»

Christian Rivera, durante su etapa con el Sporting, posando en el campo número 2 de Mareo.

«¿Mi experiencia en el Eibar con Mendilibar? Si lo puedo decir, 'Mendi' es la hostia: sabe transmitir, te 'jartas' a hacer volteretas cuando haces algo mal... Los entrenadores como él se están perdiendo. Es de los que te dice: '¿El GPS? ¿Para qué? ¿No tengo ojos?'». Habla Christian Rivera (Gijón, 1997), quien atiende a EL COMERCIO por primera vez tras su salida de Mareo, hace un año y medio, y mientras espera destino, en vísperas de un Sporting-Eibar. Dos clubes en los que compitió y que sirven como arranque para una conversación que va sobre el fútbol y la vida.

–¿Se ha retirado?

–No. No estoy con esa idea. Es más, ahora estoy muy bien físicamente. A ver qué puede salir en este mercado de enero. Estoy listo.

–¿Cómo fue su experiencia en Georgia, en el Torpedo Kutaisi?

–No fue como esperaba. Salir fuera de casa, y lo dije cuando volví al Sporting, es muy difícil. No me adapté. Todo era muy distinto. Mucha gente que viajó allí me decía que era un poco como España hace cuarenta años. En el fútbol se notaba. No había el mismo grado de profesionalismo que aquí. También me cogió en una etapa de mi vida que, si voy allí hace cuatro años, estaría encantado. Ahora quiero dar el cien por cien.

–¿Ha cambiado mucho el 'chip'?

–Sí. Cuando tienes 20 años piensas que lo sabes todo. Lo que te dicen, no vale. El problema es que tienes que verlo tú y tienes que cambiar tú. Las cosas te tienen que pasar a ti. Hay cuatro que son muy listos (risas) y no necesitan esa experiencia para cambiar, pero hay otros que necesitamos pegarnos cabezazos contra la pared. Creo que ahora soy mucho mejor futbolista que años atrás.

–Antes hablaba de su forma física. ¿Cómo está?

–Pues estoy entrenando mucho y centrándome en el tema de la alimentación. Siempre dije que era absolutamente profesional en todo: no salía, aunque siempre se me atribuyeron ese tipo de cosas, en el descanso, en dormir. Creo que he sido profesional. Lo único que me faltaba era el tema de la nutrición. No estaba gordo, pero tampoco al cien por cien de cómo debía estar. Llevo un tiempo enfocado en estar bien físicamente. Si me llega la oportunidad en enero, necesito lo que es el ritmo de la competición. Por lo demás, estoy entrenando bien. Estoy bien físicamente a nivel de porcentajes de grasa y todas estas cosas.

–Hablaba antes de salir de noche. ¿Ha habido mucha leyenda negra con respecto a usted?

–A ver... Con 17 o 18 años sí que salí bastante y entiendo que entré en el mundo del fútbol con esa etiqueta. Me quedó. Desde hace siete u ocho años puede ser que, si salgo un día, soy de los que se nota. Pero en los últimos ocho años pude salir... ¿diez veces?

–¿Está viviendo como quiere esta profesión?

–Creo que sí. Fui tomando mis decisiones y buscando mi camino, como cuando quise, por ejemplo, volver al Sporting. Tenía otras posibilidades, pero quería volver a casa. Siempre tuve la suerte de poder decidir un poco mi camino. A veces no se dan las cosas como uno espera. En el último mercado de invierno que estuve en el Sporting, por ejemplo, tuve una oferta muy importante para salir, pero estábamos para subir. Quería volver a jugar en Primera División con el Sporting, mi equipo. Luego no sucedió, salí y no hubo esa propuesta. Hay que tomar decisiones.

–La sensación es que usted ha tenido que tomar decisiones importantes desde muy joven, ¿no?

–Podría echar balones fuera y decir que cuando me fue mal tomaron las decisiones por mí y cuando me fue bien, era yo. Tampoco ha sido así. Me he dejado aconsejar o, mejor dicho, he escuchado los consejos de la gente cercana. Pero luego he tomado mi decisión. Para bien o para mal.

–Tiene una granja de animales por la zona de Mareo, ¿no?

–Lo llamo el rancho, pero se puede llamar de cualquier manera. Es como una caserío que compré a las afueras de Gijón, un poco más arriba de Mareo. Tiene mucho terreno, cuadras. Me he venido a vivir aquí. Tengo caballos.

–Una yeguada.

–Sí.

–¿Es un proyecto de futuro para cuando deje el fútbol?

–Es un mundo muy complejo y difícil. Me lo tomo más como un hobby. Si se puede sacar provecho, por supuesto que está bien, pero no veo que el día de mañana me vaya a dedicar a ello. Me relaja, me despeja la mente.

–¿Y se ve en el fútbol?

–No lo sé. Yo era el típico que en el vestuario decía que ni de coña iba a ser entrenador (risas). Y ahora, sin embargo, lo echo de menos. El fin de semana intento no ver muchos partidos. Cuantos más veo, más ganas tengo. Me digo: «ahí tengo que estar».

–¿A El Molinón va?

–No. Prefiero no ir. La verdad es que no volví a ningún campo, quitando lo de Georgia.

–¿Le supo a poco la experiencia del Sporting?

–No. Estoy infinitamente agradecido de haber podido volver a casa. Puede sonar a tópico, pero lo digo de corazón. Tomé la decisión de irme en su día y pude no haber vuelto, pero aposté por volver. Estoy muy agradecido de todo lo que viví en el Sporting. No me arrepiento. Es una lástima que no le haya podido dar más al club y el club a mí.

–Antes de la última lesión que tuvo se le vio a un nivel por encima de la categoría. Luego, al volver, ya le costó...

–Concretamente, esa lesión fue mala suerte. Un golpe. Creo que es algo en lo que he mejorado. Cuando me lesioné, no me cuidaba al cien por cien en cuanto a la alimentación. Hoy, con medio 'kilo' que engordes, ya se nota. Está todo el mundo tan al cien por cien que un jugador de menos nivel puede equipararse a otros de más.

–¿Es consciente de que tiene unas condiciones de Primera?

–Es un poco esa espina que le digo. Me estoy preparando, tomándomelo como si estuviera en Primera. Igual en su día no daba el 100%. No es que no hiciera nada, pero a lo mejor estaba en el 70%. Hay compañeros, que ahora están en el primer nivel, que me decían: «puedes estar jugando en un Valencia o un Villarreal». Sí que me queda eso. Hace años me decía que daba igual. Sabía que no estaba poniendo todo. Ahora, que sí quiero ponerlo, esa oportunidad no está.

–¿Qué le mueve más: jugar como disfrute o como profesión?

–Ahora, en este instante, como disfrute. Si ahora me llama un equipo de Primera y tengo que pagar, voy. Sé que en enero y en febrero estoy jugando.

–Este fin de semana hay un Sporting-Eibar. ¿Corazón dividido?

–No. Voy con el Sporting, claro. Guardo muy buenos recuerdos de Eibar. Era un crío cuando fui allí y me tocó uno de los mejores vestuarios en los que estuve, pero no. El Sporting es el Sporting.

–¿Le gusta Borja Jiménez?

–Ha entrado con buen pie en Gijón. Es lo que el Sporting necesitaba. Lo veo muy bien. Les falta esa vuelta para no separarse de los de arriba, que se lo crean, que se convenzan. Me falta, eso sí, Nacho Martín. Lo echo mucho de manos. Soy un enamorado de él.

–Loum se ha lesionado y el Sporting puede fichar un jugador en paro, como usted...

–El Sporting es mi casa y uno siempre está dispuesto a volver a casa, pero eso no es algo que dependa de mí.

–¿Cómo le gustaría que le recuerden cuando se retire?

–Como futbolista, me da igual. Como un buen tío. Si puedo ayudar a alguien, y no tiene que ver con el dinero como se suele decir (risas), ahí estaré.

