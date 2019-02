«No es cierto que falte calidad para ganar partidos» Cristian Salvador asegura que «la del viernes fue la derrota más dolorosa de la temporada» A. MAESE Domingo, 10 febrero 2019, 02:44

No está siendo una temporada sencilla para el Sporting. El año en el que Cristian Salvador forma parte de la primera plantilla, el zamorano vive un curso de altibajos. Ayer, le tocó dar la cara tras «la derrota más dura de lo que va de campaña», en la que no considera que «no nos falta calidad para poder vencer este tipo de encuentros».

El rojiblanco fue de lo poco salvable de un Sporting que se vio sobrepasado por un Osasuna que venció merecidamente. El centrocampista es uno de los titulares indiscutibles de José Alberto por delante de Cofie, que desde que el preparador asturiano se hizo cargo del banquillo, quedó relegado a un segundo plano. «El vestuario está fastidiado porque teníamos las cosas muy claras, pero no salió nada como queríamos», explicó Salvador.

El viernes vivió otro pequeño desencuentro entre el equipo y la afición porque un sector de la grada mostró su disconformidad con lo que estaba viendo en el campo. «El público si no está contento muestra su desacuerdo, no nos queda otra que seguir peleando y pedir perdón porque no estuvimos a la altura», reconoció el futbolista.

Unas horas después de la derrota y unos minutos antes de disfrutar de dos días de descanso, Salvador desveló la conversación que tuvo José Alberto con el vestuario tras perder en El Molinón: «Nos dijo que confiaba en nosotros. Estamos unidos y quedan muchos partidos».

El equipo se aferra a la cantidad de puntos que quedan en juego y al margen de mejora que tienen, pero acepta que «llevamos unos partidos que nos está constando encontrar la victoria en casa y no nos encontramos cómodos».

El zamorano echa en falta una buena dinámica de resultados. «Nos falta conseguir un par de victorias consecutivas para coger moral», algo que no sucede desde el 1 de diciembre cuando el equipo, en el estreno de José Alberto, doblegó al Tenerife tras vencer en Granada.

El viernes también estrenó posición. Ocupó el centro de la defensa ante la baja de Peybernes y comentó al respecto que está disponible para jugar donde le digan.