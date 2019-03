Las cinco camisetas de Uría Uría, en una de sus espectaculares arrancadas, supera a un defensa del Espanyol. / E. C. El gijonés fue uno de los pilares de la alineación titular del Sporting de la época mas dorada de la historia rojiblanca MANUEL ROSETY Domingo, 17 marzo 2019, 04:34

Uno de los fichajes más determinantes de la época más dorada de la historia del Sporting fue el de Francisco Javier Álvarez Uría (Gijón, 1 de febrero de 1950). El futbolista gijonés destacó con las cinco camisetas que lució en su trayectoria balompédica: Portuarios, Oviedo, Real Madrid, Sporting y la Selección Española.

Diez años antes de su incorporación a El Molinón, el Sporting ya se había interesado por un prometedor delantero juvenil que sobresalía en el Portuarios. El Oviedo también quiso ficharlo, con insistencia de Enrique Casas, entonces técnico de la entidad azul. El presidente del club de Jove daba preferencia al Sporting, por lo que se comprometió a avisar a la secretaría rojiblanca si lo quería otro club. Cuando llegó Casas a Jove, el mensaje telefónico se dio, pero en la oficina del Monte de Piedad, donde estaba antiguamente la sede del Sporting, no se hizo llegar al directivo encargado de los fichajes. Y Uría, que había tenido un paso anterior por el Inter de Tremañes, se fue al equipo juvenil del Oviedo.

En el club ovetense, el delantero gijonés inició una carrera de éxitos. Aunque al principio jugaba de delantero, pronto pasó a la banda. Su cambio de ritmo era espectacular, con un dominio del balón extraordinario y un estilo combativo, siempre comprometido con el equipo. También fue utilizado como lateral, pero con ambiciones ofensivas.

Así llegó a la Selección Española, de la mano de Kubala, quien lo utilizó en catorce ocasiones, once de ellas en su etapa del Sporting. El Real Madrid lo fichó en junio de 1974, en vísperas del inicio del Mundial de Alemania, como lateral zurdo. Al iniciar su cuarta campaña en el club 'merengue', entraba poco en los planes de Miljanic. Surgió la posibilidad de fichar por el Sporting. De nuevo fue clave Enrique Casas, fichado dos años antes por Ángel Viejo, quien insistió en su contratación, aunque a Miera no le entusiasmaba. El secretario técnico no le dio importancia a la postura del entrenador y hasta le comentó a Manuel Vega-Arango que «no le haga caso, que ya verá como Uría va a darnos mucho juego». Fue el primer gran fichaje de Vega-Arango en su primera temporada de presidente.

En la reunión definitiva, en la sede madridista, con la documentación ya firmada, se produjo una anécdota. Antonio Calderón, gerente del Real Madrid y persona de confianza de Santiago Bernabéu, una figura que imponía un gran respeto, acababa de llegar de Sevilla, donde cada fin de semana disfrutaba de sus nietos. El ejecutivo madrileño advirtió a Casas, delante del directivo rojiblanco Roberto Entrialgo, que «se llevan ustedes un gran jugador que en el Real Madrid no pudo triunfar porque no encontró el sitio, pero es un futbolista polivalente, que puede jugar de defensa, extremo o centrocampista».

La respuesta de Casas, con su estilo peculiar, de argot futbolístico de los técnicos de antes, no se hizo esperar: «Usted hable de sus 'nietinos' y de sus viajes a Sevilla, pero no me diga quién es Uría, que ya lo tuve de juvenil en la Selección Asturiana y lo conozco mejor que usted». Calderón se quedó mudo.

Uría debutó con el Sporting frente al Real Madrid con una derrota, pero, tras este encuentro, la trayectoria de los rojiblancos fue vertiginosa. Acabaron en la quinta posición y clasificados, por primera vez, para jugar la Copa de la UEFA. Llegaba la época dorada del Sporting con un subcampeonato y un tercer puesto en la Liga y dos finales coperas, en las que el polivalente futbolista gijonés fue un pilar básico.

En las seis temporadas que jugó en el Sporting, Uría disputó 172 partidos ligueros, 35 de la Copa del Rey, siete de la Copa de la UEFA y tres de la Copa de la Liga, con un total de siete goles, todos ligueros. En total, 227 encuentros oficiales.

Como futbolista, Uría fue lo que se conoce como un jugador de clase y con raza. Al Sporting llegó con 27 años, en su mejor época, y disfrutó de una sobresaliente etapa.