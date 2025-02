El club tiene en su agenda al pivote gijonés con pasado en Mareo Cristian Rivera

I. Á. GIJÓN. Viernes, 28 de mayo 2021, 02:16 Comenta Compartir

Con el equipo todavía pendiente de definir su temporada esperanzado en alcanzar en la última jornada la última plaza de 'play off' para seguir ... optando al ascenso a Primera, en las oficinas de Mareo no descuidan el futuro. El Sporting tendrá que retocar su medular, después de que Cristian Salvador ponga rumbo a Huesca salvo sorpresa mayúscula. El contrato de Javi Fuego termina el próximo mes y a pesar de que el veterano pivote ya ha expresado su deseo de poder continuar todavía no ha recibido una oferta para su renovación.

A la espera de que concluya el curso para calibrar la situación del poleso y valorar las opciones de la medular, uno de los nombres en la agenda del club rojiblanco es el de Cristian Rivera, con pasado en Mareo y con un perfil bien valorado por los técnicos rojiblancos. El mediocentro gijonés tiene encaje en esa filosofía que ha puesto en práctica la entidad en los últimos veranos de reforzar el equipo con jugadores criados en el fútbol asturiano. Después de la poca continuidad que ha tenido a las órdenes de Pepe Mel en Las Palmas, podría salir al mercado este verano tras la continuidad del técnico madrileño en el banquillo de cara a la próxima temporada. Ligado contractualmente al club canario hasta 2022, Rivera fue internacional Sub 19 con la Selección Española. A sus 23 años ya acumula un centenar de partidos entre Primera y Segunda.

