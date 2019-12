Sporting Sporting | El club deja la puerta abierta al regreso de Abelardo Abelardo, con El Molinón de fondo. / ARNALDO GARCÍA En Mareo no descartan la vuelta en el futuro de 'El Pitu', que mantiene una estrecha relación con Javier Fernández J. BARRIO GIJÓN. Jueves, 5 diciembre 2019, 03:52

«Quiero volver al Sporting, pero no como entrenador». El deseo expresado este martes por Abelardo durante una entrevista concedida a la Rpa no ha pillado por sorpresa al club, que conocía de primera mano su pensamiento y mantiene la puerta abierta al técnico desde que este anunciara su dimisión en enero de 2017, motivada por los malos resultados, su nula relación con un sector del vestuario y, especialmente, con el director deportivo de entonces, Nico Rodríguez. Abelardo no ha perdido su buena relación con el club, sobre todo con Javier Fernández. Los dos mantienen una comunicación frecuente, sobre todo en los últimos meses, estando 'El Pitu' muy al tanto de la actualidad del Sporting, al que ha asesorado en alguna cuestión.

La dirección de Abelardo y de su cuerpo técnico en la anterior etapa en Segunda fue clave para la supervivencia del Sporting, que logró un ascenso en una temporada inolvidable con la generación de los 'guajes'. Eso no se ha olvidado en Mareo. Tampoco la fórmula de la rescisión de contrato, cobrando las mensualidades que le correspondían en aquella última temporada en Primera y perdonando el finiquito.

Tras cerrar su etapa en el Alavés el curso pasado, el técnico ha contado con alguna oferta para volver a entrenar, incluida una posibilidad en el Calcio, además de en la Liga española, pero las ha desestimado, decidido a tomarse un tiempo de descanso cerca de su familia y a ver fútbol como espectador. El sábado, de hecho, estuvo en Mendizorroza siguiendo en directo el partido del Alavés junto a su director deportivo, Sergio Fernández. Al mismo tiempo analiza otras posibilidades, aunque no sean a corto plazo. «Me gustaría volver al Sporting en otra faceta», destacó esta semana.

El club está abierto a esta posibilidad, aunque de momento toda la atención está centrada en la actualidad del primer equipo, que atraviesa una situación convulsa y necesita ganar este sábado a la 'Ponfe' para tomar aire.

Aunque ahora mismo no hay un marco temporal para su vuelta, en Mareo se da por hecho que tarde o temprano Abelardo regresará. La pregunta está en el encaje que tendría 'El Pitu' en su estructura. El técnico ha descartado en público y en privado una segunda aventura en el banquillo de El Molinón con el recuerdo muy presente de su anterior experiencia, salvo que fuera por una situación muy puntual. En esa entrevista se le preguntó por la posibilidad de incorporarse en el futuro como director deportivo, algo que regateó sin mucha concreción. En cualquier caso, Javier Fernández mantiene en estudio la renovación de Miguel Torrecilla, del que se mantiene muy cercano, pese al desgaste social.

Reforzar la estructura

Una posibilidad que se estudió en su día en el club era que el técnico se convirtiera en una especie de mánager, un cargo intermedio entre el consejo y la dirección deportiva, pero ahora mismo el Sporting está centrado en otros frentes. Lo que está claro es que la directiva quiere reforzar la estructura del club, que cuenta desde hace unos días con Joaquín en la labor de representante institucional.