El club prescindirá de Rubén Biempica en el primer equipo Rubén Biempica, en un entrenamiento en Mareo, con José Alberto. / TAREK HALABI Habrá un nuevo preparador físico a las órdenes de José Alberto mientras se resuelve el futuro del técnico gijonés J. BARRIO GIJÓN. Viernes, 14 junio 2019, 03:24

El club comunicó en las últimas horas a Rubén Biempica, preparador físico del Sporting, que dejará de formar parte de la estructura técnica del primer equipo. En ese sentido, hay contactos abiertos con un nuevo profesional, sin vinculación con Mareo, pero conocido por los técnicos de la casa -incluido José Alberto- y con amplia experiencia profesional, y se espera que todo pueda quedar cerrado en los próximos días. Aunque la labor de Biempica se valora positivamente en varios sectores del club, con un alto grado de implicación y de sentimiento de pertenencia a la entidad, lo que ha dificultado la decisión, el Sporting quiere dar un giro a la puesta a punto del primer equipo con un nuevo profesional dentro del nuevo proyecto.

A partir de ahí, lo que no está muy claro es el futuro del preparador físico gijonés, al que se le trasladó la noticia el miércoles y que ahora podría regresar a la docencia o seguir en la estructura del Sporting. Desde el club, ayer no se cerraba la puerta a esta segunda posibilidad, en la que no se había profundizado, aunque otras fuentes consultadas apuntaban a la salida definitiva. A la espera de una confirmación oficial, Biempica cerrará así su segunda etapa en el primer equipo rojiblanco, donde ya estuvo en otras temporadas con Rezza, José Manuel Díaz, Novoa, Benito Floro, Miguel Montes y Redondo, entre otros.

En esta última ocasión, su subida formó parte de la promoción de José Alberto al primer equipo, coincidiendo con la salida de todo el cuerpo técnico que lideraba Rubén Baraja hasta el pasado mes de noviembre, cuando el exfutbolista internacional fue destituido como entrenador del Sporting tras la derrota en el Tartiere. Iván Hernández y Biempica, además de Gonzalo Fernández, analista, fueron las personas que ascendieron con el técnico ovetense en ese momento después de una espectacular etapa en el filial. En principio, no están previstos más cambios en la parcela de los técnicos, en un verano en el que el Sporting tiene que reorganizar su plantilla para fortalecer su proyecto.