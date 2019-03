Cofie: «Los rivales no nos temen en El Molinón; tenemos que hacer que nos teman»

Isaac Cofie, uno de los futbolistas que han regresado al once de José Alberto, se refirió esta mañana a la necesidad de recuperar la fiereza de El Molinón. «Siempre es maravilloso jugar en casa y yo prefiero jugar en casa», recordó, pese al difícil momento que atraviesa el equipo, para concluir que «los rivales ya no nos temen en El Molinón y tenemos que volver a hacer que nos teman».

El centrocampista ghanés hizo un breve repaso a su temporada personal, con momentos muy complicados en los que llegó a caerse de las convocatorias, especialmente en el primer tramo de José Alberto. «Mi objetivo es mejorar jugando o estando fuera», aseguró Cofie, respetuoso con las decisiones del técnico: «El míster decide quién tiene que jugar y buscar el mejor once».

A renglón seguido consideró que no se ha visto más exigido o criticado que otros centrocampistas para concluir sobre el último mercado invernal que «nunca pensé en irme y nadie me dijo nada. No leo lo que se dice». También se mostró esperanzado con la posibilidad de retomar el pulso al 'play off': «No es importante lo que pasó, sino lo que podemos hacer a partir de ahora».

