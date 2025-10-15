El Comité de Competición mantiene la roja a Kevin, baja para el partido del domingo Valladolid-Sporting de Gijón Argumenta que las imágenes presentadas por el Sporting no permiten apreciar de forma «inequívoca» que no existió contacto en la acción con el racinguista Mario García

Javier Barrio Gijón Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:40

El Comité de Competición, tal y como se temía, no ha atendido las alegaciones previas presentadas ayer por el Sporting de Gijón, manteniendo la sanción de un partido para Kevin Vázquez por la roja que vio en un lance con el racinguista Mario García en el partido del domingo. De esta forma, el vigués es baja para Valladolid.

Competición mantiene el criterio de Orellana Cid, árbitro del partido, y entiende que los argumentos presentados por el club no tienen consistencia para atender su petición. Queda abierta, en todo caso, la vía de Apelación.

«Las imágenes aportadas no permiten apreciar de forma inequívoca que no exista contacto entre el jugador expulsado y su adversario, no pudiendo este Comité sustituir el criterio del colegiado en la apreciación de si concurre o no la infracción sancionada, por el criterio valorativo sin duda muy respetable del club alegante ni por el que pudiera tener el propio Comité. Por ello procede desestimar las alegaciones formuladas», concluye Competición.