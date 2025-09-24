Competición retira la amarilla de Kevin y confirma las expulsiones de Guille y Corredera El Sporting valora tras el fallo en torno al canterano y al mediocentro la viabilidad de acudir al Comité de Apelación

El Comité de Competición ha atendido las alegaciones previas para que le sea retirada la cartulina amarilla que vio el sábado Kevin Vázquez, quien sufrió una dura entrada del brasileño Thalys durante el partido que el Real Sporting de Gijón disputó en Almería. No obstante, mantiene las expulsiones de Guille Rosas y Álex Corredera, que son baja para este domingo frente al Albacete.

De esta forma, Competición confirma la opinión que existe en el Comité Técnico de Árbitros sobre cómo procedió el madrileño Manuel Ángel Pérez en las dos expulsiones, sobre todo con la del lateral, quien vio la segunda amarilla por entrar al campo después de unos segundos, «sin pedir permiso», pese a que no fue atendido, tras un choque con el jugador del Almería Baba.

Corredera fue amonestado con la segunda tarjeta por aplaudir en la última acción del partido del Sporting. El mediocentro sostiene que el gesto era para Otero, pero el árbitro lo interpretó como una burla hacia él por su labor en el encuentro.

A partir de ahí, la vía alternativa que tiene el Sporting es acudir al Comité de Apelación, que se reunirá mañana. Es algo que está en el aire en este momento, teniendo en cuenta la dificultad de que prospere el recurso.

La retirada de la amarilla a Kevin confirma, por otra parte, el grave error de Manuel Ángel Pérez y de Rubén Ávalos Barrera, quien estaba al frente del VAR. Thalys tendría que haber sido expulsado por juego brusco grave, pero no fue ni amonestado. El árbitro entendió que la falta había sido del lateral gallego. Por este motivo, Ávalos Barrera, que no avisó al colegiado, no estará en la Sala VOR este fin de semana.