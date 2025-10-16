El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Aficionados del Sporting de Gijón, en La Coruña, en la previa del partido contra el Deportivo. Damián Arienza

Estos son los seis concejos asturianos carecen de abonados del Sporting de Gijón

Illano, San Martín de Oscos, San Tirso de Abres, Santo Adriano, Villanueva de Oscos y Yernes y Tameza son los únicos municipios en los que no hay socios de la entidad rojiblanca

José L. González

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:59

El Sporting de Gijón cuenta con 23.547 abonados. El 60% de ellos, 14.171, residen en Gijón, pero la distribución de los carnés rojiblancos alcanza a practicamente toda la geografía asturiana. Solo seis concejos, Illano, San Martín de Oscos, San Tirso de Abres, Santo Adriano, Villanueva de Oscos y Yernes y Tameza, seis de los municipios con menos población de la región, no cuentan con socios del Sporting de Gijón, según los datos que el club ha hecho públicos.

En la otra cara de la moneda están los municipios que más carnés acumulan. La lista la lidera Gijón, con un 18,95% de su población abonada al club. A los gijoneses le siguen los ovetenses en número de socios, con 1.273, y Siero, con 956. Cuarto es Avilés, donde residen 902 abonados, concejo al que le siguen Langreo, con 696, Mieres con 353 y Castrillón con 352. A continuación, San Martín del Rey Aurelio (333), Laviana (325) y Carreño (322).

Presencia en España

La influencia del Sporting de Gijón va más allá de Asturias. El club cuenta con 491 seguidores poseedores de su abono para la temporada repartidos por 41 de las 52 provincias españolas. Madrid es el lugar de residencia de 133 de ellos, seguida por las provincias más cercanas a Asturias. Así, desde León se desplazan 119 abonados, 50 desde Cantabria y 28 desde Lugo. La lista de provincias con más seguidores del Sporting la completan Valladolid, con 18, La Coruña, con 17, y Barcelona, que cuenta con 12. La afición rojiblanca cuenta con abonados en todas las comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Además, el Sporting de Gijón cuenta con más de una docena de abonados en el extranjero. Desde México a Rumanía o Chipre, pasando por Francia, Bélgica, Inglaterra, Italia o Alemania.

