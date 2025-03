«Confiamos en el entrenador, pero no decidimos» Aitor García muestra su apoyo a José Alberto, pero afirma que «tenemos que aislarnos de cualquier medida que se tome sobre su futuro»

ANDRÉS MAESE GIJÓN. Domingo, 24 de noviembre 2019, 03:10

Aitor García llegó hace menos de un año al Sporting para intentar situar al equipo en el 'play off' de ascenso en la segunda mitad de la temporada pasada. Un objetivo que no se consiguió. Once meses después de su incorporación al cuadro rojiblanco, al atacante le tocó ayer dar la cara en uno de los días más complicados en Mareo de los últimos años, con José Alberto López más fuera que dentro del equipo.

«Nosotros nos tenemos que aislar de cualquier decisión sobre el entrenador. No nos tenemos que meter. Confiamos en él, pero no somos los que tomamos las decisiones», aseguró sobre la situación del titular del banquillo.

Los números no invitan al optimismo en una temporada en la que se volvió a diseñar un equipo para luchar por el ascenso, pese a que en el vestuario todavía se confía en retomar el vuelo porque «aún estamos en la decimoséptima jornada y queda mucha competición por delante».

El día de ayer comenzó con la visita del preparador rojiblanco al vestuario. «Vino para mostrarnos su confianza en el grupo y nosotros le depositamos, otra vez, nuestra confianza en él», desveló el andaluz tras completar una parte del entrenamiento matinal.

La lluvia fue la gran protagonista en una sesión en la que José Alberto fue el centro de todas las miradas. Aitor, insistió: «El vestuario confía en el entrenador. El fútbol son resultados, pero la plantilla confía en José Alberto al cien por cien, aunque debemos de aislarnos de cualquier decisión».

El futbolista, consciente de cómo suelen terminar las crisis deportivas, no valoró más la situación del entrenador. Pero sí aprovechó la coyuntura para recordar la mala relación del VAR y el Sporting. «Yo ya no sé qué decir sobre el videoarbitraje, pero está claro que hasta el momento nos ha quitado más de lo que nos ha dado», destacó.

Aitor no olvida «las expulsiones y los cuatro penaltis en contra que nos han pitado». El último fue el viernes, el señalado por el colegiado que para la plantilla fue «clave» para que los tres puntos se los llevara el Tenerife.