«Tenemos que conseguir los máximos puntos» «Ahora los rivales no sienten temor cuando vienen a El Molinón; tenemos que hacer que nos teman», dice Cofie J. B. GIJÓN. Viernes, 8 marzo 2019, 02:52

Aupado a la titularidad en los dos últimos encuentros, Isaac Cofie quiere ser relevante en este final de temporada, que no dio por clausurado. «Tenemos que intentar conseguir el mayor número de puntos posible», dijo en un momento. «No es importante pensar en qué podemos conseguir, sino en qué podemos hacer ahora. Lo más importante es este partido», repitió el centrocampista ghanés.

Su reflexión más llamativa y sonora fue la que dedicó a El Molinón, en horas bajas, con tres derrotas en los tres últimos partidos disputados en su interior. Cofie invocó un cambio de tendencia para recuperar la versión más febril del estadio. «Siempre prefiero jugar en casa con este afición increíble, aunque ahora estemos en una situación tan difícil, en la que hemos perdido los tres últimos partidos en casa», reconoció Cofie, antes de concluir que «ahora los rivales no sienten temor cuando vienen a El Molinón y tenemos que hacer que nos teman».

De su situación en los últimos meses, sin confianza de José Alberto, no se quejó. «Mi objetivo siempre es mejorar y puedes hacerlo jugando o estando fuera», apreció. «El míster es el que decide y el que elige», asumió el centrocampista rojiblanco, cómodo con dos o tres centrocampistas. En esos momentos de inactividad, prometió, nunca se planteó salir del Sporting. Ni siquiera en el mercado de invierno. «Cuando no estoy entre los 18 no estoy feliz, pero estoy encantado aquí y nadie, ni el entrenador, ni el director deportivo, ni el presidente, hablaron conmigo para marcharme en ese momento».