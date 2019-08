Sporting Sporting | Borja López: «Estoy muy contento de volver» Borja López, que llegó ayer a Gijón para sumarse esta tarde al Sporting, ayer a la altura de la Escalera 19 de la playa de San Lorenzo . / JUAN CARLOS TUERO Borja López firma con el Sporting por tres temporadas y esta tarde se incorporará a los entrenamientos | Su puesta de largo como nuevo jugador rojiblanco queda a la espera del regreso de Miguel Torrecilla a Gijón ANDRÉS MAESE GIJÓN. Lunes, 5 agosto 2019, 02:19

Acompañado de dos amigos, Borja López apareció caminando con una camiseta blanca y unas bermudas por la Escalera 19 de la playa de San Lorenzo. Se le veía feliz y no es para menos. Su deseo de regresar al Sporting se había hecho realidad después de semanas de incertidumbre. El club estaba pendiente de un documento para cerrar su contratación por tres temporadas y este llegó ayer.

«Estoy muy contento de volver al Sporting y tengo muchas ganas de empezar», comentó el nuevo futbolista del Sporting, que llega al equipo de José Alberto para completar la defensa rojiblanca. Su incorporación cierra filas en torno a la zona defensiva. Salvo giro inesperado de los acontecimientos, el cuerpo técnico ya tiene confeccionada su línea trasera con cuatro centrales, dos laterales derechos y uno zurdo. Siete hombres cuyo principal objetivo no es otro que defender la portería que, una campaña más, protegerá Diego Mariño.

Seis años después de que Borja abandonara el Sporting para sumarse a la plantilla del Mónaco, vuelve a cuadro rojiblanco para formar parte de un equipo cuya base no es otra que Mareo. Su retorno es el tercero que se produce este verano.

Javi Fuego inició el regreso de los exiliados. Fue el primer fichaje de un proyecto que ha ilusionado tanto a los jugadores como a gran parte del sportinguismo. El camino del poleso lo siguió Manu García, convirtiéndose en el fichaje más caro en la historia del club.

Ahora el turno es para Borja López. Los contactos para su retorno comenzaron el pasado 4 de junio tal y como adelantó EL COMERCIO. Las conversaciones se paralizaron durante varias semanas hasta que hace quince días, el Hajduk Split quedó eliminado de la Liga Europa y el técnico fue cesado por el club croata. Un cambio de guión que acercó al gijonés al Sporting.

Deseoso de regresar a su casa, Borja esperó impaciente a que la entidad rojiblanca retomara las conversaciones para abandonar Croacia. La operación se cerró en torno a los 50.000 euros, cantidad que abonará el Sporting al Hajduk por hacerse con los servicios de un futbolista, que solo tenía entre ceja y ceja el deseo de regresar. Buena prueba de ello es que el central ha hecho un esfuerzo para vestir de nuevo la camiseta de su equipo. Ha perdonado al Hajduk una parte de los emolumentos que le correspondían. La apuesta de José Alberto por incorporar al defensa es total. Su cuarto central es un hombre de la casa que conoce a la perfección el club, la ciudad, la afición y también todo lo que significa vestir la camiseta del Sporting. Es un futbolista que siente los colores.

La operación se cerró ayer y el club esperará a que Borja pase el pertinente reconocimiento médico que lo realizará esta mañana a primera hora. Una vez que la directiva reciba el consentimiento del servicio médico hará oficial el regreso del canterano seis temporadas después.

Su presentación como el séptimo fichaje del nuevo proyecto no será hoy. Lo habitual en estos casos es que tras las pruebas médicas, las nuevas incorporaciones sean presentadas en la Escuela de Fútbol de Mareo junto al director deportivo. Un hecho que no podrá producirse esta mañana, ya que Miguel Torrecilla no se encuentra en Gijón y se esperará a que regrese para presentar en sociedad a Borja.

Lo que sí hará el defensa será ponerse a las órdenes de José Alberto López. En principio, el rojiblanco se sumará al equipo en la sesión vespertina que ha programado el cuerpo técnico. En función del ritmo de trabajo con el que llegue el jugador, podría debutar el jueves ante el Valladolid en el choque que disputará el Sporting en Palencia. De no ser así, su estreno podría producirse el sábado en el último partido amistoso de la pretemporada. Avilés es el escenario elegido para el choque frente al Alavés.

El partido pondrá punto final a una pretemporada marcada por el buen ritmo de incorporaciones. Tanto José Alberto como alguno de los veteranos de la plantilla ya destacó en las pasadas semanas la importancia de haber confeccionado el grupo lo antes posible.

La llegada de Borja López no será el último movimiento que se producirá en el Sporting durante este mercado veraniego. A falta de que se confirme la marcha de Hernán Santana, que no entra en los planes del entrenador, el club sondea el mercado en busca de un portero que acompañe a Mariño durante la temporada. No es la única posición que quiere reforzar la secretaría técnica antes de que finalice el periodo de fichajes. José Alberto quiere a otro hombre de banda de características similares a las de Aitor García. No es una prioridad para el cuerpo técnico, ya que cuenta con varios hombres de banda como Traver e Isma Cerro, pero si la secretaría técnica encuentra una alternativa en el mercado, el club lo estudiará.

Mientras tanto, el séptimo fichaje ya es una realidad. Parece que Mareo vuelve a ser el sello de identidad del Sporting.