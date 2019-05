«¿Mi continuidad? Ahí están nuestros números» José Alberto afirma sobre su futuro que «no depende de mí, pero he trabajo con honestidad y coherencia» A. MAESE GIJÓN. Viernes, 17 mayo 2019, 02:32

«No podemos quedarnos en el pasado ni mirar al futuro. Tenemos que centrarnos en el presente». Es el mensaje que quiso lanzar José Alberto antes de iniciar el último mes de competición. Unas palabras para evitar que se hable de la continuidad o no de los miembros de la primera plantilla y para no recordar las últimas cuatro fechas que han dejado al equipo prácticamente descartado del 'play off'.

Pese a que intentó que «el ruido exterior» no influyera durante la semana, futbolistas como Peybernes y Geraldes hablaron abiertamente sobre el deseo de continuar en el Sporting la próxima temporada. El mismo anhelo que el del preparador rojiblanco, que, pese a que aseguró que «la valoración sobre mi labor no depende de mí», sí destacó los resultados cosechados en su periodo al frente del primer equipo.

«Lo tiene que valorar el club y nuestra gente. He intentado ser lo más honesto y coherente posible. Nuestros números ahí están», apuntó el ovetense, que también recordó que «no saqué la cabeza cuando iba bien y ahora me toca aguantar cuando va mal. Sé que no es una profesión sencilla la mía».

Ahora, su labor se centra en ganar todos los partidos para «agotar todas las opciones que nos ofrezcan las jornadas para alcanzar el 'play off'». Ni quiere distracciones ni las va a consentir porque «tenemos que alejarnos del ruido exterior». Un ruido que también llegó desde el interior del vestuario. «Es cierto, pero tiene más eco fuera que dentro. En el vestuario se piensa en exprimir las opciones. El grupo se centra en ganar en Zaragoza», admitió el preparador.

En la preparación del duelo de esta noche se le vio más enérgico de lo habitual, pero José Alberto considera que «os fijasteis más en mí de lo habitual». Lo cierto es que asegura estar «tranquilo» y no necesitar «mensajes de ánimo por parte del consejo ni del director deportivo porque tengo toda la fuerza para seguir adelante».

En cuanto al estado de la plantilla, José Alberto negó que el equipo cojee en el apartado físico. «Creo que es más mental que otra cosa. Estoy convencido que cualquier jugador profesional puede jugar al máximo nivel durante diez meses. El tema es la cabeza, el factor psicológico es muy importante. Es muy difícil competir con un déficit de puntos y jugamos muchas finales», comentó sobre sus futbolistas.

Además quiso explicar la dificultad que también tuvo el cuerpo técnico para sacar adelante al equipo. Una explicación que no quiso que sirviera como excusa: «Cuando coges un equipo con la temporada iniciada muchas veces tapas parches para ir tirando».