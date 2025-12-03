La Copa revive al Sporting de Gijón

Andrés Maese Gijón Miércoles, 3 de diciembre 2025, 22:09 | Actualizado 23:01h. Comenta Compartir

Un mes después, el Sporting volvió a ganar un partido. Lo hizo en la Copa del Rey en una eliminatoria que no le hacía mucha gracia a Borja Jiménez por cómo llegaba su equipo, pero que seguro que estará satisfecho con lo visto en Mendizorroza ante el Mirandés.

Sus futbolistas dieron la cara en una eliminatoria que no tuvo mucha historia. En cinco minutos, Amadou y Manu Rodríguez sentenciaron la eliminatoria. El delantero se estrenó como goleador en el fútbol profesional con un tanto de extraña ejecución. Un balón en largo de Pablo Vázquez, que lideró la línea defensiva, lo aprovechó cuando caía al suelo, metió el pie en el último momento para sorprender al meta rival, al que pilló a media salida.

Mirandés Juanpa, Medrano (Córdoba, m. 61), Martín, Pica, Varela (Chans, m. 73), Aarón M. (Cardero, m. 61), Petit (Etoo,o m. 61), Barea, Marino, El Jebari y Hodei (Gabri, m. 87). 0 - 2 Sporting de Gijón Christian Joel; Kevin Vázquez (Justin Smith, m. 45), Pablo Vázquez, Kembo, Álex Diego; Oscar Cortés (Nacho Martín, m. 73), Jesús Bernal, Manu Rodríguez (Enol Prendes, m. 88), Iker Martínez; Amadou (Queipo, m. 73)y Caicedo. Goles 0-1: m. 13, Amadou. 0-2: m. 18, Manu Rodríguez.

Árbitro Carlos Muñiz. Amonestó en el Mirandés a Medrano, Pica, Marino, Hodei; y en el Sporting a Kevin Vázquez, Kembo.

Incidencias partido disputado en Mendizorroza.

Su gol le dará calma, la misma que también tendrá Óscar Cortés y Dani Queipo. El colombiano durante el primer acto porque fue titular y el canterano en el tramo final porque salió desde el banquillo. Ambos fueron lo mejor de un Sporting que no encajó, que no sufrió y que mostró la superioridad esperada por las segundas espadas rojiblancas.

Sin apenar asimilar el primer tanto de la noche, Manu Rodríguez dejó vista para sentencia la eliminatoria. Un mal disparo con su pierna izquierda, desde la frontal, se convirtió en una inmejorable asistencia. La fortuna le obsequió con una segunda oportunidad. Y ahí demostró su calidad. Con un sutil remate colocó el balón en el poste izquierdo de la portería rival. Mendizorroza quedó aún más helado de lo que estaba.

A partir de ahí, el Sporting se dedicó a controlar el choque. Nadie se relajó por lo que pudiese pasar, pero la lógica se impuso en Vitoria para que los rojiblancos se llevaran una alegría que llevaban esperando varias semanas. La Copa del Rey revive a un equipo que en la Liga lleva mucho tiempo sin celebrar una victoria.

El fondo de armario, tan cuestionado desde que comenzó la temporada, dio la cara. Y no solo eso, dejó detalles de poder contar con ellos también en la competición doméstica. Sobre todo Cortés y Queipo, a los que se les vio con una marcha más que al resto.

Ahora toca esperar por el próximo rival en la Copa del Rey. El martes será el sorteo que, en principio, llevará a Gijón una eliminatoria que se disputará a mediados de este mes.

