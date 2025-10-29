El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Copa del Rey: Caudal - Sporting, a las 20 horas

El Sporting de Gijón, a pasar un trago inoportuno

El Sporting busca sobreponerse a las secuelas del partido del domingo, obligado a superar hoy al Caudal en la Copa, mirando de reojo a Las Palmas

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:02

El Sporting de Gijón busca este miércoles su primer brindis en la Copa, en un duelo de paisanos contra el Caudal en ... el Hermanos Antuña (20 horas, TPA), pero con sensación de incomodidad. El equipo de Borja Jiménez todavía trata de sobreponerse al reverso de la victoria frente al Zaragoza, por la que pagó un alto precio: las lesiones de Juan Otero y Gaspar, que suman a la de Christian Joel, y las sanciones de Dubasin, pendiente de un recurso, y Corredera. «Este partido nos pilla en la peor semana», confirmó ayer Borja Jiménez, emparedado entre dos frentes: cavilando de qué manera se rearmará para recibir el domingo a Las Palmas en El Molinón, lo que reconoció como su prioridad, y buscando salir airoso del envite de hoy con buenas sensaciones y, sobre todo, sin más personal dañado. La victoria ante el Caudal, tercera clasificado en Tercera, se da por obligada para un club como del Sporting. Pero la Copa es la Copa, ávida siempre de sorpresas, abundante de noches con resultados inesperados.

