El Sporting de Gijón, a pasar un trago inoportuno

El Sporting de Gijón busca este miércoles su primer brindis en la Copa, en un duelo de paisanos contra el Caudal en ... el Hermanos Antuña (20 horas, TPA), pero con sensación de incomodidad. El equipo de Borja Jiménez todavía trata de sobreponerse al reverso de la victoria frente al Zaragoza, por la que pagó un alto precio: las lesiones de Juan Otero y Gaspar, que suman a la de Christian Joel, y las sanciones de Dubasin, pendiente de un recurso, y Corredera. «Este partido nos pilla en la peor semana», confirmó ayer Borja Jiménez, emparedado entre dos frentes: cavilando de qué manera se rearmará para recibir el domingo a Las Palmas en El Molinón, lo que reconoció como su prioridad, y buscando salir airoso del envite de hoy con buenas sensaciones y, sobre todo, sin más personal dañado. La victoria ante el Caudal, tercera clasificado en Tercera, se da por obligada para un club como del Sporting. Pero la Copa es la Copa, ávida siempre de sorpresas, abundante de noches con resultados inesperados.

El Hermanos Antuña, con césped sintético recientemente renovado, ofrece un trago inoportuno, pero que el Sporting tiene que pasar frente a un rival que, tras una pequeña travesía por el desierto en los últimos años, parece asentarse esta temporada. De la mano de Adri González, técnico con un cartel muy respetable en la categoría y que ya coqueteó con el salto a Segunda RFEF con L'Entregu, busca quitarse esa espinita en Mieres. A sus órdenes, un Caudal muy competitivo, pese a su primer tropiezo del pasado fin de semana en el campo del Llanera, con talento sportinguista en sus filas: Claudio Medina, Iván Elena, Diego Boza... Y un extra de motivación.

Un partido que pone las orejas tiesas a Borja Jiménez, que hace casi un año llegó hasta los octavos de final del Torneo del K. O., que plantará en el Hermanos Antuña un once titular atiborrado de novedades. El entrenador abulense, celoso, no quiso en la víspera ni facilitar la lista de convocados para mantener a buen fuego el nivel de concentración. Pero, visto el inicio del entrenamiento de ayer, sí que dio la sensación de que jugadores como Guille Rosas, Pablo Vázquez, Corredera, Diego, Perrin y Justin Smith podrían descansar para hoy. La duda está en el catalán, que no competirá el fin de semana por sanción, pero que atraviesa un proceso vírico. También sobre Dubasin, quien, si no prosperan las alegaciones presentadas en el Comité de Competición, podría formar parte de la expedición. Dependerá de ese encaje de bolillos que tiene que realizar el entrenador del Sporting.

El abulense no quiere más contratiempos tras la merma de jugadores que sufrió ante el Zaragoza, sabedor de la exigencia del partido del domingo, pero buscando el equilibrio exacto para pasar hoy de ronda en una eliminatoria a partido único. Sí parece claro que Iker Venteo será el portero titular, con Mario Ordóñez a la expectativa, para dar descanso a Yáñez.

A partir de ahí, aunque el técnico no quiso aclarar qué futbolistas del filial irán con el primer equipo hoy, ayer se entrenaron Álex Oyón, Marcos Fernández, Carlos Hernández, Manu Rodríguez, Álex Diego, Christian Ferreres y Mbemba, además del juvenil Nico Riestra, de 18 años. De todos, el que no estará seguro es Álex Oyón, quien estaba previsto que fuera incluido en la convocatoria por petición del entrenador, pero que no podrá ir finalmente por un problema burocrático en la inscripción.

Muchos meritorios con ganas de agradar, pero a los que Jiménez tendrá que seleccionar con mucho cuidado, obligado a tener siempre un mínimo de siete jugadores con ficha profesional compitiendo para no incurrir en alineación indebida, teniendo en cuenta el riesgo a posibles lesiones y sanciones.