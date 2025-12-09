El Sporting de Gijón se medirá al Valencia en Copa del Rey El partido de dieciseisavos se disputará en El Molinón, a partido único, entre los días 16 y 18 de diciembre

El Sporting de Gijón ya conoce a su rival en los dieciseisavos de Copa del Rey. Será el Valencia Club de Fútbol, un histórico del fútbol español y uno de los equipos que más veces ha levantado el trofeo: 8 ocasiones. La última de ellas en 2019. Precisamente ese curso, el equipo del Turia se cruzó en su camino hacia el título con el Sporting. Una eliminatoria, entonces a doble partido, en la que los del Mediterráneo sucumbieron en El Molinón (2-1), pero le dieron la vuelta en Mestalla (3-0). El encuentro se disputará en El Molinón, con la fecha y el horario aún por concretarse. Será la próxima semana, entre los días 16 y 18 de diciembre.

El conjunto valencianista atraviesa un momento en los últimos años, en los que se ha visto descabalgado de la pelea por el segundo escalón liguero, en el que acostumbra a estar. Terminó la última temporada en una discreta décima posición, tras merodear el descenso durante varios tramos y en la presente temporada ocupa la decimosexta posición liguera.

El nuevo sorteo de ronda ha sido celebrado a primera hora de la tarde en la sede de la Federación Española de Fútbol. Es la primera en la que entran en liza los cuatro equipos participantes en la Supercopa de España (Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic) y es la primera en la que ya no se tiene en cuenta el criterio de proximidad geográfica.

Todos los emparejamientos

Ourense - Athletic Club

Atlético Baleares - Atlético de Madrid

Talavera de la Reina - Real Madrid

Guadalajara - Fútbol Club Barcelona

Real Murcia - Real Betis

Eldense - Real Sociedad

Burgos - Getafe

Cultural Leonesa - Levante

Eibar - Elche

Deportivo de la Coruña - Mallorca

Racing de Santander - Villarreal

Sporting de Gijón - Valencia

Huesca - Osasuna

Granada - Rayo

Albacete - Celta de Vigo

Deportivo Alavés - Sevilla