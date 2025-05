Cote: «Me gustaría que me recordaran como un tío normal y buena persona»

José L. González Jueves, 22 de mayo 2025, 14:31 Comenta Compartir

José Ángel Valdés 'Cote' está a pocos días del que probablemente sea el partido más emotivo de su vida. El defensa del Sporting de Gijón pisará el domingo por última vez el césped de El Molinón, dieciséis años después de que Manolo Preciado apostase por él cuando el equipo aún estaba en Primera. Con el anuncio de su retirada hecho público hace semanas, con los homenajes sucediéndose, el defensa rojiblanco ha tenido tiempo de hacer muchas reflexiones. En la sala de prensa de Mareo se le preguntó por una de ellas, cómo le gustaría ser recordado. «Como un tío normal, sencillo humilde y buena persona, que es lo más importante en la vida, no mucho más».

El canterano está tratando de llevar la semana con «normalidad», aunque es inevitable que se le recuerde lo que sucederá el domingo, un día de emociones cruzadas. Por un lado está la despedida al último mito del sportinguismo y por otro la protesta convocada por un sector de la afición liderado por la Grada de Animación contra la gestión deportiva del club realizada por el Grupo Orlegi. El de Roces es consciente de que hay «cierta tensión» entre la hinchada, «están en su derecho, no dimos motivos para que estañen felices», pero confía en que el apoyo al equipo no falte a lo largo del partido. «Me gustaría que ganásemos y que apoyasen al equipo y que al final expresen su sentimiento y nos lo hagan saber».

La decisión de Cote ha sido firme. Desde que la anunció públicamente han sido muchas las personas que le han pedido reconsiderarla, una opción que el futbolista no ha contemplado. Los argumentos de que «es lo mejor para el Sporting», de que hay «otros jugadores que tienen que demostrar», siguen siendo suficientes para él, aunque añadió uno más que tiene que ver con cierto salto generacional que percibe en el vestuario. «Hay etapas y llegué al club con cierta gente como Cali, Zarfino y Djuka. Me sentía muy en sintonía con ellos. De cierta manera pienso que hay gente nueva con otra manera de ver las cosas y pienso que son el futuro. Es así de fácil».

Rechaza Cote que una posible falta de líderes en el vestuario haya estado detrás de los resultados de la presente campaña. El futbolista apunta más a que «en una fase de temporada no supimos tener el nivel que se exigía y los máximos responsables somos nosotros. Al inicio del año el equipo estuvo bien».

El día a día va a cambiar en muy poco tiempo para Cote. Después de una vida entera dedicado al fútbol, entrenando y respirando este juego a diario, esa rutina toca a su fin, algo que echará mucho de menos. «Entrenando es donde más disfrutas, con la gente, los trabajadores del club, los compañeros. El partido también, pero lo que pasa en Mareo es más especial. Echaré de menos a todos porque son muy buena gente».

La carrera de otros futbolistas terminan en ocasiones en lugares remotos, algo que no se le pasó por la cabeza al de Roces. Ni siquiera ha buscado posibles ofertas porque para él «significa mucho dejarlo en el club me dio la oportunidad». La espina que se le quedará clavada es no poder haber llevado al club de sus amores a la máxima categoría, algo que para hubiera sido comparable a conseguir «un título».

Los homenajes se suceden desde que anunció la decisión de retirarse, una muestra de cariño que el futbolista del Sporting «nunca» podrá llegar a agradecer lo suficiente. «En mi barrio siempre fui querido, me ven como una persona más, que es lo que hay que ser. Que haya gente en Gijón que también me respete me lleva a pensar que no soy tan importante».

Si tiene que quedarse con algunos recuerdos, hay varios momentos a destacar: la etapa en Primera, «cuando la gente estaba feliz» y venían a El Molinón los mejores equipos de España; la pasada temporada, cuando se luchó por el 'play off' y el último derbi en casa, cuando anotó un gol de bandera. Y si la pregunta es qué consejo daría a los canteranos, lo tiene claro. «Que disfruten entrenado todos los días, respeten a todo el mundo, sean buenos compañeros, hagan caso al entrenador y no a otras personas. Que sean ellos mismos y tengan personalidad para jugar al futbol y también fuera del campo, que es todavía más importante». Palabra de leyenda.

