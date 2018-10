Sporting «No hay que crear un trauma con los partidos de fuera de casa», considera Baraja «Si queremos evolucionar, hay que llevar la mentalidad de Las Palmas al Wanda», subraya JAVIER BARRIO Gijón Domingo, 7 octubre 2018, 12:34

Rubén Baraja miró esta mañana con ambición al encuentro de mañana en el Wanda, aunque restó presión a su equipo antes del viaje por no haber ganado todavía fuera. «Lo importante es sumar. No hemos conseguido ganar todavía fuera y esto tiene que ser más una motivación que un lastre. No hay que crear un trauma con los partidos de casa y los de fuera», consideró.

A la cita llegará el Sporting tras una semana más amplia de lo normal y después de haber derrotado a Las Palmas en El Molinón. «Es importante ganar, pero también el cómo. Ese partido nos dio la posibilidad de ganar a un rival como Las Palmas, pero si queremos evolucionar, ahora hay que llevar esa mentalidad al Wanda», observó.

Sobre la duda que se abre entre Peybernes y Álex Pérez, con ventaja para el primero, no se pronunció demasiado. «Es importante que haya competencia y diferentes posibilidades, y que todo esto vaya acompañado de rendimiento», subrayó.

También se refirió a la situación de Djurdjevic, incansable en su trabajo, pero que todavía no ha podido celebrar su primer gol. Baraja volvió a quitar presión al serbio. «Los delanteros pasan por rachas y él sabe que esto va a acabar. Hay que darle confianza y eso le va a liberar. Está haciendo un gran trabajo y el gol llegará», señaló, encantado con su «predisposición y actitud». «Va a encontrar su mejor versión», remató.

