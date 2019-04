Cristian Salvador: «No es fácil pasar de jugar a no hacerlo» Cristian Salvador realiza ejercicios de calentamiento en Mareo. / A. G. El centrocampista dice que «el equipo está muy bien y que es muy difícil entrar en el once» GIJÓN. Domingo, 28 abril 2019, 03:06

No corren buenos tiempos en la faceta personal para Cristian Salvador. Al centrocampista nacido en Zamora le toca ahora cubrir un rol secundario en la primera plantilla del Sporting. Después de haber encontrado un sitio en las alineaciones rojiblancas, ahora le toca esperar su turno desde el banquillo: «Para mí no es fácil pasar de jugar a no hacerlo».

Sus palabras reflejan la autoexigencia de un futbolista que espera volver a recuperar un hueco en el once para aportar su grano de arena desde la medular. «Soy consciente de que el equipo ahora está muy bien y es muy difícil jugar», destacó el rojiblanco, que también reconoció el buen trabajo tanto de Isaac Cofie como de Nacho Méndez en el centro del campo.

Al Sporting le toca vencer ante su gente. Es el principal objetivo que se ha marcado la plantilla a corto plazo. «Tenemos un partido muy importante y tenemos que ganar sabiendo que en las últimas jornadas se nos ha dado bien los encuentros en El Molinón», destacó.

Pese a que el lema del vestuario y del cuerpo técnico es el de ir 'partido a partido', ayer Cristian Salvador alzó la mirada más allá. «Sería fundamental ganar para meternos en la pelea por el 'play off'», indicó un futbolista que también subrayó la importancia de «hacernos fuertes también lejos de casa».

Sobre el rival, Cristian Salvador no entiende de relajaciones. Pese a que sobre el papel el Elche tiene la temporada salvada, el zamorano avisa de que «al venir sin presión son más peligrosos».

Esta tarde el Sporting buscará hacer bueno el empate cosechado ante el Nástic de Tarragona. «No fue un mal resultado porque en Segunda es complicado puntuar, pero tenemos que sacar adelante los tres puntos ante el Elche para seguir con la dinámica de resultados», concluyó el mediocentro zamorano.