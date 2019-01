«Cuando cambie la fortuna ante la portería rival, vendrán los resultados» Cristian Salvador, durante el ensayo. / ARNALDO GARCÍA «Tenemos a dos buenos delanteros y es importante que sigan marcando como lo están haciendo», señala Cristian Salvador A. MAESE GIJÓN. Viernes, 11 enero 2019, 02:20

Al igual que le sucedió a Mathieu Peybernes, que esta semana se mostró satisfecho con su participación en el equipo tras la llegada del nuevo entrenador, Cristian Salvador es uno de los jugadores que han ganado protagonismo con José Alberto López. «Me conoce desde hace años en el filial», explica el zamorano, que encuentra en el trabajo la explicación de su indiscutible titularidad en la medular: «Las oportunidades llegan como consecuencia del rendimiento en el campo».

Cristian Salvador se ha erigido como el líder de la sala de máquinas del Sporting. Desde el centro del campo intenta controlar tanto el ataque como la defensa, una función que agrada a su técnico con el que ha preparado el asalto al Carlos Belmonte. «Pese a que es una semana diferente, con un partido de Copa del Rey, hemos tenido tiempo de sobra para preparar el choque ante el Albacete», asegura.

Resulta difícil imaginar un centro del campo sin el zamorano a estar alturas de la temporada. Su labor, al lado de un viejo conocido, ha ayudado a que el equipo sumara 12 de los últimos 18 puntos en juego. El único pero que pone es la derrota cosechada ante el Zaragoza en El Molinón. «Tenemos que quedarnos con la primera media hora de juego. Esa es la línea a seguir, generar ocasiones para poder ganar sin desconectarnos del juego», apunta.

El rojiblanco reconoce que el equipo dejó de funcionar ante el cuadro maño y le llevó a perder el choque. Una derrota que quedó atrás tras la victoria ante el Valencia. «Estuvo muy bien, pero ahora hay que abstraerse de la Copa porque para nosotros es muy importante ganar en Albacete», recuerda el futbolista, que añade que «una vez que pase el partido, ya tendremos tiempo para pensar en Mestalla y en el Valencia».

No será sencillo regresar de Albacete con los tres puntos. El equipo manchego marcha segundo en la tabla y no conoce la derrota ante su afición. «La clasificación dice que es un gran equipo, pero no nos importa. Nosotros tan solo nos centramos en nuestro trabajo para volver a ganar fuera de casa», subraya el zamorano.

La clave para volver a vencer lejos de El Molinón se encuentra en la eficacia goleadora. Cristian admite que «generamos acciones de peligro, pero nos está costando hacer gol. Creo que en cuanto nos cambie la suerte de cara a la portería rival, vendrán los resultados». Cuestionado por Blackman y Djurjdevic, el centrocampista no dudó en comentar que «tenemos muy buenos delanteros y es importante que sigan marcando como lo están haciendo. Ellos están en el camino correcto».

Si Djurdjevic marcó ante el Zaragoza, Blackman lo hizo ante el Valencia. A falta de conocer la idea del técnico asturiano para Albacete, todo hace indicar que ambos serán de la partida mañana en el Carlos Belmonte. De no ser así, el equipo podría cambiar de sistema para jugar con tres centrocampistas ante el cuadro dirigido por Ramis.