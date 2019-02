Cristian Salvador da el susto por un golpe en el tobillo izquierdo Diego Lobelle examina a Cristian Salvador, con gestos de dolor, en el suelo. / ARNALDO GARCÍA Pablo Pérez, con gripe, no participó en la sesión de ayer, pendiente de ver si llega a tiempo a la cita de mañana en El Molinón J. B. Jueves, 7 febrero 2019, 02:36

La de ayer no fue precisamente una sesión tranquila, pasada ya de decibelios por los sobresfuerzos de las cuerdas vocales de José Alberto, quien inició la jornada recluido con sus futbolistas para dirigir la charla técnica. También se influenció por la intensidad que cogió el entrenamiento, que terminó de forma más relajada con el lanzamiento de faltas, donde se mezclaron bromas entre unos futbolistas y otros por la eficacia o no a balón parado.

Atrás, no obstante, había quedado un momento delicado del entrenamiento, cuando Cristian, fijo para José Alberto, se fue al suelo por un golpe en su tobillo izquierdo. Diego Lobelle tuvo que salir a examinarle, con Nacho Méndez también preocupado en la escena. El zamorano se levantó un poco después, caminando con molestias, aunque posteriormente no sería incluido en el parte médico, a falta de ver cómo se despierta hoy. La presencia de Cristian es capital para José Alberto, especialmente ante un partido en el que el técnico ya no podrá contar con Babin, otro de los jugadores que muestran un mejor estado de forma este año.

Sin el internacional por Martinica, que hizo un trabajo al margen con Carmona, sancionado también para el partido de mañana, Canella, Peybernes y Geraldes sí se reincorporaron a la normalidad con el resto de sus compañeros, superadas distintas contusiones. Los tres formarán la línea defensiva mañana con el madrileño Álex Pérez, que regresará al once salvo sorpresa de última hora. Todo apunta a que José Alberto pueda mantener el sistema con los tres centrocampistas, mientras busca el sustituto de Carmona, con muchas posibilidades para Álvaro Jiménez, sin descartar a Ivi López, que busca su mejor punto de forma, ni Traver, ni Lod, aunque este ayer alternó el enganche con una posición en la banda izquierda.

El que no pudo participar en el entrenamiento de ayer fue Pablo Pérez, con gripe, pendiente de ver si hoy se recupera y llega a tiempo para el partido de mañana. Lo sustituyó el canterano Pablo Fernández. Al margen del grupo también estuvieron Cofie, con problemas en sus isquiotibiales derechos, y Blackman, con una tendinitis rotuliana.