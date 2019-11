Una cruz para el Sporting Sagués Oscoz revisa la jugada que propició el penalti. / A. RIVERA Desde su irrupción, el videoarbitraje no está beneficiando a los rojiblancos, castigados en momentos trascendentales A. MENÉNDEZ GIJÓN. Sábado, 2 noviembre 2019, 03:12

Llovió sobre mojado en el Ramón de Carranza. El VAR castigó al Sporting con un penalti polémico, coincidiendo con la reacción de los rojiblancos. Al equipo gijonés se le está atragantando la tecnología en su debut en Segunda. Desde el primer encuentro en Gerona, todas las decisiones que se han tomado desde Las Rozas han perjudicado al Sporting, que ha visto como el VAR entraba en juego en distintos contextos y 'vestido' en forma de expulsiones, fueras de juego, y penaltis. Todas en contra.

En Montilivi, la tecnología, por medio de la Fuente 'chivó' a Trujillo Suárez la acción de Damián Pérez. En El Molinón, Ais Reig, desde Las Rozas, advirtió a Vicandi Garrido de un manotazo de Nacho Méndez. La dinámica no se ha modificado en las siguientes jornadas. La tecnología emergió en el tiempo de prolongación en el encuentro ante el Deportivo con protagonistas comunes a los de ayer: Sagués Oscoz y Borja López. Oscoz recibió la comunicación de Varón Aceitón por mano del central. Ayer fue Pulido Santana quien corrigió la decisión de Oscoz -juez principal-, que en primera instancia no observó infracción alguna. El defensa, molesto, desveló unas palabras del colegiado, a escasos metros de la acción, que observó un lance fortuito en la caída del atacante Quintana. «¿Es penalti? ¿seguro?», le preguntó Oscoz a Pulido Santana. La extraña interpretación de la tecnología en una acción en apariencia interpretativa y que difiere con las normas comunicadas ha generado desconcierto y malestar en el club. No se entiende, sostienen en el seno de la entidad, que desde Las Rozas se rearbitren a cámara lenta (con varias repeticiones) acciones del partido con el juez principal situado a escasos metros de la jugada.