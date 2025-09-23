Curbelo, Amadou y Loum, cuenta atrás para volver al grupo con el Sporting de Gijón El delantero y el mediocentro se dejaron ver ayer en el tramo final del entrenamiento. Ninguno está descartado para el domingo

Guille Rosas, Álex Corredera y Kevin Vázquez, desafortunados protagonistas en situaciones y acciones diferentes del partido del sábado en Almería, se ejercitaron este lunes con el resto de sus compañeros en el primer entrenamiento de la semana. Fue una sesión pasada por agua en el campo número 1 de Mareo, abierta el público, con fases de precipitaciones muy intensas y el recuerdo todavía muy fresco en el ambiente sobre lo sucedido en el último encuentro.

A la espera de ver qué recorrido tienen las alegaciones previas que el club presentará hoy ante el Comité de Competición, Guille Rosas se ejercitó ayer con el grupo de los suplentes, completando un entrenamiento más exigente. Lo mismo hizo Kevin, quien, si no hay un giro de guion, será titular el domingo ante el Albacete. Álex Corredera, por su parte, realizó un trabajo regenerativo con la mayor parte de los futbolistas que formaron el once titular contra el Almería.

Si el mediocentro catalán no fuera indultado por los recursos que presentará el club, la previsión es que Nacho Martín recupere su sitio en el once titular y, posiblemente, con Justin Smith, que se mantendría como titular, Queda, de todas formas, semana por delante. El equipo disfrutará hoy de jornada de descanso y mañana volverá al trabajo.

En cuanto al parte médico, Asier Garitano mantiene entre interrogantes la disponibilidad de Amadou, Eric Curbelo y Loum para el partido del domingo. Los tres han iniciado la semana como dudas para el encuentro contra el Albacete (El Molinón, 18.30 horas), sin que el club los descarte. Amadou y Loum se dejaron ver ayer en algún momento del entrenamiento. La premisa interna que se mantiene es la de no asumir riesgos innecesarios, por lo que se seguirá analizando su evolución durante la semana.

Jesús Bernal sigue avanzando

De los tres, el delantero es el que tenía una molestia menor, con lo que cuenta, sobre el papel, con más opciones de llegar para el domingo. Eric Curbelo también ha evolucionado muy bien de sus molestias y, en el caso del mediocentro, que lleva tres semanas de baja, ha estado bastante tiempo parado. A eso se suma también que llegaba de una incorporación tardía al grupo, por lo que su vuelta está siendo muy calculada. En Mareo, por lo demás, todavía no se atrevían a aventurar ayer la disponibilidad o no de estos tres futbolistas.

El que sigue con su proceso, incorporado ya al grupo de forma plena en el día a día, es Jesús Bernal. El mediocentro aragonés se encuentra en una fase de adaptación al ritmo de sus compañeros, en la recta final de la grave lesión que sufrió en el partido contra el Málaga del final de 2024. La previsión, si nada cambia durante este tiempo, es que Garitano pueda empezar a contar con él para las convocatorias en torno al mes de diciempre.

