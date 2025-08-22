«Dani Luna tiene más de una propuesta, lo normal es que salga», confirma Jagoba Arrasate

Javier Barrio Gijón Viernes, 22 de agosto 2025, 13:41 Comenta Compartir

«Dani Luna tiene más de una propuesta y lo está barajando con el club», aseguró este mediodía Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca, que ha vuelto a convocar al atacante colombiano, pretendido por el Sporting de Gijón, para el partido de mañana ante el Celta (Son Moix, 17 horas).

Contra el sentido de su alistamiento, el técnico vasco dio por segura su salida, en principio a través de una cesión, en este final de mercado de verano. «Mañana viene convocado porque nos puede ayudar, pero lo normal es que salga y ahora a ver si entre todos decidimos cuál es la mejor opción para él», zanjó Arrasate, abriendo el abanico de posibilidades más allá del Sporting. A priori, Luna cuenta con el fuerte interés de los rojiblancos, además de una tentativa del Huesca y, a partir de ahí, de un club extranjero que está muy interesado en incorporarle.

A partir de ahí, su convocatoria para el partido de la segunda jornada del Mallorca era una de las opciones que estaban sobre la mesa y que se barajaban en Mareo, con la confianza de que el lunes pueda estar ya en Gijón. Habrá que ver.

En el Sporting, en ese sentido, se confía en la palabra dada por el futbolista, que ha trasladado su deseo de jugar en El Molinón, pero el acuerdo aún no está cerrado con el Mallorca, que quiere mejorar las condiciones económicas de la operación -una cesión con una posible opción de compra- a presente y a futuro.

Por otra parte, el diario 'Última hora' de Mallorca también informó hoy de que, de forma paralela, se está negociando una ampliación de contrato con Luna antes de salir cedido, aunque termina en 2027.

Con este panorama, el Sporting se mantiene a la espera. No ha tirado la toalla durante este tiempo de espera y le mantiene como prioridad, pero mantiene en estado latente otras opciones por si acaso.

Temas

Sporting de Gijón