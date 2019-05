Dani Martín: «Todos los futbolistas necesitan jugar» Dani Martín, durante un ejercicio en el entrenamiento de ayer en Mareo. / ARNALDO GARCÍA El meta, que hoy se suma a la sub 21 para el Europeo, se limita a señalar sobre su futuro que «el año que viene queda lejano» JAVIER BARRIO GIJÓN. Viernes, 31 mayo 2019, 02:21

Con la maleta medio hecha -hoy al mediodía se unirá a la concentración de la Selección Española Sub 21 en Las Rozas-, Dani Martín se despidió ayer de la temporada con el Sporting, resumida en el sinsabor de quedarse a medias con el equipo, pero satisfactoria a nivel personal. «Ha sido un año bastante completo», concluyó el portero, titular en las tres últimas jornadas del campeonato tras la lesión de Diego Mariño. «Empecé con una lesión que para un portero podría ser grave, como la rotura de un dedo, y he dado todo lo posible para estar y ser mejor. Al final, los partidos de Copa me han dado mucha confianza y ahora, por la lesión de Diego, me ha tocado jugar. La temporada no ha salido bien del todo, pero personalmente estoy contento», razonó el meta gijonés.

Más parco en palabras fue cuando las preguntas apuntaron hacia su situación en la próxima temporada, cuestionado por si estaría dispuesto a aceptar otro año un rol a la sombra de Mariño, el mejor futbolista del Sporting esta temporada. «El año que viene queda muy lejano. Todavía no sabemos qué va a pasar», despejó de primeras, regateando el tema a renglón seguido como el más veterano: «¿El futuro? No depende de mí, depende de muchas cosas: de lo que haga Diego (Mariño), de lo que haga yo. Es un tema para el míster y el director deportivo». Sí concedió, en todo caso, que «todos los jugadores necesitan jugar», aunque se mostró a disposición del criterio de José Alberto, quien le otorgó la titularidad en los tres últimos encuentros en la Liga. «Han sido experiencias que me han dado sensaciones nuevas y ser más portero, más competitivo», indicó el guardameta, de 20 años.

En el ambiente todavía coleaba el golazo de Acuña, futbolista del Albacete, autor de un zurriagazo desde su campo que cogió adelantado al portero del Sporting. Dani Martín recordó la jugada con precisión, defendiendo su situación antes del golpeo. «Hubo una pérdida en el centro del campo y como estábamos sacando el balón desde atrás tenía que estar ahí», contextualizó. «Luego, me vio adelantado y armó rápido la pierna», prosiguió. El balón voló hacia su portería: «Me pasó por encima e iba con rosca. Me cambió la trayectoria y, al tratar de cambiar de perfil, me desequilibré y caí para atrás». Con todo, subrayó, «hay muchos porteros que juegan así y si te pones a ver los goles que les meten a Neuer o Ter Stegen», defendiendo que «el riesgo lo toma el que da el pase y la pierde porque nosotros, al final, estamos a la expectativa».

«Creo que tenía que estar donde estaba en el segundo gol del Albacete»

«Voy a dar lo mejor de mí»

Dolorido todavía por el temprano desenlace de la temporada, Dani Martín se concentró en la experiencia que iniciará desde hoy con la selección. «Hay muchísima competencia, con grandísimos porteros, pero voy a dar lo mejor de mí y pelear por un puesto», apuntó, agradecido por la presencia de Jorge Meré: «Es un gran apoyo para mí». Un poco antes había recordado su condición de novato en un torneo de esta dimensión: «Voy a representar el trabajo que estamos haciendo en el Sporting. No sé las sensaciones que voy a tener porque será mi primer Europeo, pero estoy muy contento e ilusionado». Hoy tomará contacto con su nueva realidad.