La presente edición de los premios 'Futbol Draft', que reconocen a los jugadores más prometedores del país, ha vuelto a señalar hacia Mareo. Dani Martín, que encadena sus primeras titularidades tras la lesión de Mariño, ha sido elegido mejor portero español sub 21, en el once de oro. Nacho Méndez, mientras, se encuentra en el once de plata.