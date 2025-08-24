El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Daniel Luna no jugará en el Sporting

El colombiano opta por otro destino que le garantice más minutos de competición y apunta al Huesca

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Domingo, 24 de agosto 2025, 22:30

Daniel Luna, el delantero de 22 años propiedad del Mallorca, no jugará en el Sporting esta temporada. El entorno del atacante colombiano comunicó esta noche su negativa al club gijonés, que había solicitado la cesión, entendiendo que en Gijón no tenía garantizados los minutos que anhelaba, al haber bastante competencia en el ataque.

A partir de ahí, su futuro apunta hacia el Huesca, que parece haber hecho una fuerte apuesta deportiva por el delantero de Cali, según fuentes consultadas y a falta de comunicación oficial. Luna también manejaba una posibilidad de la Real Sociedad B, además del club oscense.

De esta forma, el Sporting tendrá que activar otra de sus alternativas para completar su ataque, con la búsqueda de un extremo y tras no poder llegar a un acuerdo antes para la llegada del georgiano Lasha Odisharia.

