David Guerra: «Lealtad y exigencia definen la afición del Sporting» David Guerra y los jugadores Pablo García y Gaspar Campos visitaron ayer a la peña 'Onde Vamos Ahora' con motivo de su décimo aniversario

«Éramos una peña a punto de desaparecer y gracias a toda la gente que se apuntó seguimos adelante». Javier González era ayer uno de los sportinguistas más felices. El colectivo que preside, la peña 'Onde Vamos Ahora', celebraba su décimo cumpleaños. El bar Baizán, en la calle Álava, se quedó pequeño para acoger a la nutrida representación de aficionados que se quisieron pasar a celebrar la efeméride, a la que no faltaron representantes del propio Sporting, con David Guerra a la cabeza.

«Nada más llegar me han pedido un fichaje. Luego me han pedido goles. Ese es el reflejo de la exigencia de la afición del Sporting», bromeaba el presidente ejecutivo del club a los allí presentes. Guerra remarcó que esa «lealtad y exigencia» definen a su parroquia. Ambas cualidades las encarna el colectivo que ayer soplaba diez velas. «Así tenemos que ir semana a semana, exigiéndonos el máximo, empezando por este viernes en Vitoria». El dirigente estuvo arropado por los jugadores de la primera plantilla Gaspar Campos y Pablo García y los relaciones institucionales Joaquín Alonso y José Antonio Redondo.

«Espero que no tengáis que pasar por momentos difíciles otra vez y que vayáis de aquí para arriba», deseó Gaspar. El canterano comparó el resurgir de la peña con el de la propia escuadra sportinguista: «Pasamos una etapa mala, pero nosotros lo estamos reconduciendo también con los últimos resultados. Esperamos seguir así y que disfrutéis del equipo».

El acto contó con sorpresa incluida cuando David Guerra hizo entrega a Jenifer y Daniel, dueños del bar, el carnet yogurín del Sporting al pequeño Darío, nacido el pasado 13 de octubre, integrándolo de facto en su nueva familia: la rojiblanca. «Estamos viendo que hay savia nueva. Ellos son los que nos identifican, nos representan y los que hacen que sea más grande el club», reflexionaba Joaquín Alonso.

Otras agrupaciones

A la fiesta de la peña del barrio de Pumarín se acercaron representantes de otros colectivos. De la peña Nuevo Gijón-Perchera acudieron el presidente, Alberto Farpón, y su secretario general, Álex Arias. También hubo representantes de la peña sportinguista de Tremañes.

Y en nombre de la Unión de Peñas Sportinguistas (Unipes) asistió su presidente Gustavo Alonso. «En la vida, todas las personas pasan por momentos. Algunos son más álgidos y otros de dificultad», expuso el propio Alonso, elogiando la capacidad de «reinventarse y de aguantar» de la peña 'Onde Vamos Ahora', que en los últimos meses ha cuadriplicado el número de socios. «Esperamos que cumpláis por lo menos otros diez años», les deseó Alonso en su discurso.

