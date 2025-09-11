El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

David Guerra y Asier Garitano, esta tarde, con los aficionados. DAMIÁN ARIENZA

David Guerra: «Queremos construir el presente del Sporting de Gijón, no irnos al mañana»

El foro de aficionados pivota sobre las consultas en torno al estado de El Molinón, críticas hacia la gestión del club, dudas sobre los fichajes y una valoración positiva del trabajo de Asier Garitano

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:33

«Queremos construir el presente del Sporting de Gijón, no nos vamos al mañana», destacó esta tarde David Guerra, presidente ejecutivo del club, en ... un encuentro con los aficionados que avanzó entre discusiones, preguntas y también críticas hacia la gestión del Grupo Orlegi, con la representación del directivo, además de Israel Villaseñor y Joaquín, entre el público. El presidente asumió que «no habían estado a la altura» en lo deportivo el curso pasado y prometió que se van a quedar en el Sporting «mucho tiempo», cerrando la puerta a una hipotética venta.

