David Guerra: «Queremos construir el presente del Sporting de Gijón, no irnos al mañana»

«Queremos construir el presente del Sporting de Gijón, no nos vamos al mañana», destacó esta tarde David Guerra, presidente ejecutivo del club, en ... un encuentro con los aficionados que avanzó entre discusiones, preguntas y también críticas hacia la gestión del Grupo Orlegi, con la representación del directivo, además de Israel Villaseñor y Joaquín, entre el público. El presidente asumió que «no habían estado a la altura» en lo deportivo el curso pasado y prometió que se van a quedar en el Sporting «mucho tiempo», cerrando la puerta a una hipotética venta.

El técnico vasco, cuya labor fue valorada de forma positiva en líneas generales por los presentes, explicó algunos entresijos, a nivel superficial, sobre su idea de fútbol y sostuvo que «defender bien es muy difícil». «Queremos competir y ser equilibrados», amplió. También rompió una lanza a favor de Jordy Caicedo, que ha regresado este verano como cedido dentro de las operaciones realizadas por Orlegi.

David Guerra, mientras, fue preguntado por el proyecto de Orlegi y el término «medio y largo plazo», sin que su respuesta clarificara las dudas de los presentes, instando a todo el mundo a pensar en la presente temporada. También se le cuestionó por las obras que necesita El Molinón, que calificó de «costosas» y dependientes del Ayuntamiento. O los precios para la grada visitante. Hubo varias consultas sobre si se puede realizar otro tipo de reparto de las localidades cuando el Sporting juega lejos de El Molinón y hay demanda. Pero, según expuso el dirigente, existen unas pautas de la Liga que había que respetar. En algún momento valoró las críticas por la limpieza en El Molinón en el primer partido: «Nos equivocamos».

El presidente ejecutivo también encaró alguna pregunta sobre la penetración del oviedismo en algunos bastiones sportinguistas a lo largo de los últimos meses, sobre todo a raíz del ascenso. «Los sportinguistas llevamos la camiseta siempre, no es una cuestión de modas», respondió y defendió lo atractivo del proyecto: «A los jugadores les convencemos porque ven el club».