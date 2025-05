David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting de Gijón: «Veo a Alejandro fuerte e implicado; el compromiso con el club está fuera de duda»

El eje central de la cumbre que Orlegi mantuvo el pasado fin de semana en Estados Unidos, con asistencia de David Guerra y ... que estuvo presidida por Alejandro Irarragorri, comenzó a exteriorizarse en las últimas horas. «Analizamos, junto a los otros clubes del grupo, la situación de cada uno», sintetizó ayer el presidente ejecutivo del Sporting tras la presentación de las nuevas cabañas del Campus. En clave rojiblanca, comentó, «hicimos una autocrítica fuerte de qué es lo que ha pasado, también hay cosas que hemos hecho bien, y cómo mirar hacia el futuro».

Guerra, que charló en esa cumbre en Washington con Irarragorri, afincado en Estados Unidos, también se refirió de forma superficial a la delicada situación judicial que atraviesa el dirigente, al que un juez de Torreón declaró la semana pasada «prófugo de la justicia» por no personarse a declarar en el marco del enfrentamiento entre el club Santos Laguna y el fisco mexicano. Hay interpuesta una demanda de amparo, en todo caso, por parte de los abogados de Irarragorri.

«Estuve con Alejandro y lo veo fuerte e implicado, como siempre, en comunicación constante», prometió Guerra. El dirigente, alineado con el discurso del grupo, subrayó que la situación judicial es relativa al Santos Laguna, no a la persona de Irarragorri, pero no quiso entrar en detalles. «Las estrategias legales son del Santos», remarcó, deslizando que esta situación no afectará al Sporting. «El compromiso de Orlegi está por encima de toda duda», insistió, machacón en que «el club está con toda la confianza y tranquilidad trabajando».

A partir de ahí se metió de lleno en la arena deportiva del Sporting. «Que no se nos olvide que la situación no está resuelta», alertó en un par de ocasiones, sin conceder demasiado sobre los cambios acordados en esa cumbre para el futuro, que enmarcó en una fase de estudio. Sí fue claro con Dubasin. «Hay un compromiso firme de nuestro lado», recordó sobre la compra. Y confirmó la información de ayer de EL COMERCIO, asegurando que no será una operación especulativa. «Descartamos que sea especulativo, queremos a 'Duba' en el Sporting. No se compra para una venta», prometió. Eso sí, dijo, «no sabemos qué deparará el futuro», aunque la intención es que sea clave en el nuevo proyecto.

Nacho Méndez y Gelabert

También sostuvo sobre la planificación del futuro proyecto que «el club nunca está paralizado», aunque dio prioridad a la permanencia. Consultado por la renovación de Nacho, puso en valor su «compromiso», teniendo margen hasta el final del curso para hablar. Aseguró que se están analizando, aún sin decidir, cambios en la estructura del primer equipo y de la cantera: «Analizamos ambas cosas». Y estos podrían incluir «personas y formas de trabajo». Se le cuestionó luego sobre si serían «dolorosos». «Son las decisiones que toca tomar», midió. Por último se refirió al interés en fichar a Gelabert. «Vamos a ver si nos encontramos en el camino, que sería fantástico», cruzó los dedos. Pero no quiso desvelar la estrategia del club: «Decir algo lo único que hará es entorpecer».