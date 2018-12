David Villa: «El Sporting de José Alberto ilusiona» 01:30 Villa, junto a una vitrina con sus botas, sus plantillas y sus espinilleras, en la clínica Podoactiva. / PAÑEDA El de Tuilla, que iniciará el próximo mes su etapa en Japón, confía en que los rojiblancos lleguen en su pico de forma al tramo final del campeonato VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Viernes, 21 diciembre 2018, 03:54

A David Villa se le cruzó ayer su pasado nada más poner un pie en Gijón. Según se bajó del coche frente a la Clínica Podoactiva, junto a los Jardines de El Náutico, un niño que ni siquiera había nacido cuando jugaba en el Sporting se le acercó con una camiseta rojiblanca llena de autógrafos para que se la firmara. Minutos después, en una rueda de prensa multitudinaria, el de Tuilla lanzó un mensaje de apoyo a la actual plantilla del equipo y a su nuevo técnico. «El Sporting de José Alberto ilusiona. Era importante cambiar la cara del equipo cuanto antes y para eso se pueden hacer mil cosas, pero si no ganas es complicado. Él ha hecho eso, que es volver a la senda de la victoria», destacó.

'El Guaje' pasará las próximas semanas en Asturias antes de iniciar su nueva aventura en el fútbol japonés. El delantero, máximo goleador histórico de la Selección Española, participó ayer en el acto de inauguración de la Clínica Podoactiva en Gijón, de la que es socio. Villa visitó las instalaciones acompañado de sus responsables y se sometió a un breve estudio de pisada. Después, repasó su situación personal tras abandonar el New York City, con el comienzo de los entrenamientos con el Vissel Kobe en el horizonte inmediato.

«Estoy ilusionado. Si no, no hubiera aceptado la propuesta. Es otro reto más en mi carrera, aunque difícil, porque me voy a un sitio diferente y me salgo de la zona de comodidad», apuntó el de Tuilla.

En ese sentido, David Villa reconoció que la presencia de Iniesta en el equipo nipón resultó importante a la hora de valorar la oferta: «Que allí estén Andrés Iniesta, además de Juanma Lillo como entrenador y del resto del cuerpo técnico, facilitó las cosas. Intentaremos hacerlo lo mejor posible y con ellos al lado será más fácil».

Preguntado por un hipotético regreso al Sporting o al fútbol español, Villa confesó no haber recibido ninguna oferta tras anunciarse que no seguiría en el New York City. «La situación no es cómoda para volver a Europa. Cuando me fui a Estados Unidos ya lo sabía, sobre todo por el calendario», reconoció.

Villa, de 37 años, ha firmado por un año con el Vissel Kobe. «Quiero ir paso a paso. Estoy en una situación en la que planificar a largo plazo es prácticamente imposible», explicó el delantero asturiano para posteriormente recordar que «no estoy teniendo muchas lesiones e intento cuidar mi físico para que dure lo más posible».

El seguimiento hacia el Sporting ha sido «el máximo» desde Estados Unidos para Villa. Hace unos días, tras el debut de Alberto Espeso con el primer equipo rojiblanco, envió un mensaje al canterano para felicitarle. «Lo conozco de la academia de Llanera. Desde hace años me vienen diciendo que estaba despuntando», explicó.

Villa, que aseguró que siempre mantendrá la ilusión por volver a ser citado por la Selección, destacó el importante papel que tuvo Luis Enrique en su etapa formativa: «Cuando era un chaval lo tomaba como una referencia y le deseo lo mejor porque le tengo mucho aprecio». El de Tuilla admitió que «sería bonito», participar en el España-Islas Feroe con el que se homenajeará el próximo mes de septiembre a Quini y tuvo palabras cariñosas para 'El Brujo'. «Todos lo estamos echando de menos, aunque solo en lo físico, porque en lo emocional siempre ha estado con nosotros».

Por último, Villa admitió haber sufrido con la derrota del Sporting en el derbi, aunque mostró su confianza en que el equipo rojiblanco llegue a tiempo a la zona alta. «La Segunda División es difícil, larga y dura. En los últimos meses se verá a los más fuertes y como sportinguista deseo que uno de esos equipos fuertes sea el Sporting», concluyó.

