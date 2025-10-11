Los «deberes» del Sporting para resurgir Pablo Vázquez habla abiertamente de los errores cometidos y admite que «defensivamente nos penalizan mucho»

Andrés Maese Gijón Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

No han sido días sencillos en la Escuela de Fútbol de Mareo. En realidad, no lo están siendo. El Sporting necesita reaccionar en la Liga, resurgir tras cinco derrotas consecutivas, las mismas que le han costado el puesto a Asier Garitano.

«Se despidió de nosotros y fue muy triste», explicó Pablo Vázquez sobre el adiós de Asier Garitano como entrenador del Sporting. «El lunes se despidió en Mareo. Dejaron una huella humana muy grande y sabemos que los resultados mandan en el deporte antes que nada, pero te sientes bastante responsable de ver que varias personas perdieron su trabajo», afirmó el central sobre la salida del exentrenador rojiblanco y su cuerpo técnico.

Pablo Vázquez es un futbolista al que le gusta analizar bien todos los detalles, cada una de las situaciones que se le presentan en su carrera profesional. Ayer lo hizo sin tapujos. «Estamos viviendo un momento desagradable», calificó.

«Desde la derrota contra el Castellón la sensación era muy mala. Estoy muy afectado porque la situación no está siendo buena. Todos sufrimos mucho y yo el primero, pero ya estoy deseando salir de esto ya», continuó sobre su sentir tras una mala semana.

Al equipo le toca reaccionar. Dar un paso hacia adelante para salir de la dinámica negativa de resultados. En el vestuario son conscientes de ello y desde la llegada de Borja Jiménez están intentando cambiar. «Nos ha dicho que sabe el equipo que hay, que venimos siendo un equipo bastante reconocible y que no quería hacer ninguna revolución», desveló sobre las primeras palabras del nuevo entrenador al vestuario.

«Quiere hacer cosas muy claras y muy concretas que nos puede ayude como equipo», precisó un Pablo Vázquez que siendo consciente de la mala racha de resultados, pone el punto de inflexión en el duelo ante el Albacete en El Molinón.

«En estas cinco derrotas tuvimos dos fases; en las tres primeras estuvimos bien porque se perdieron por detalles. Estas últimas dos fueron muy duras, ahí el equipo dio un paso atrás y ahora estamos intentando dar con la tecla», reconoció.

Pablo es una persona, dicho por él mismo, a la que le gusta siempre sacar el lado positivo de las cosas. El central espera que «las cinco derrotas nos unan más, porque me gusta quedarme con las cosas positivas. Aunque reconozco que tenemos que analizar el por qué nos hicieron tantas oportunidades porque eso sí es grave. Ojalá dentro de un tiempo podamos ver esto como un aprendizaje y nos riamos», expuso.

Al margen de Garitano, Borja Jiménez y el sentir del vestuario, el rojiblanco se refirió al próximo rival. Mañana visita El Molinón el Racing de Santander. «Tenemos que encontrar la mentalidad ganadora, aguerrida y fuerte. Tenemos que confiar en el equipo que somos. El Racing va a ser una buena medida para ver si somos ese equipo que creemos», apostilló.

Antes de abandonar la sala de prensa, dejó un mensaje para el sportinguismo: «Pido a la afición que tenga paciencia y que esté con nosotros. Entiendo que estén tristes y enfadados con nosotros, pero tenemos que unirnos para mirar hacia arriba».

Temas

Sporting de Gijón