Sporting | Los delanteros ajustan cuentas Álex Alegría, en primer término, con Djurdjevic, en segundo plano. / ARNALDO GARCÍA Djurdjevic y Alegría han participado de forma directa o indirecta en 7 de los últimos 8 goles del Sporting | La aportación del serbio y el cacereño no se reduce al ataque, terminando en Tenerife como los jugadores que más faltas hicieron JAVIER BARRIO GIJÓN. Lunes, 8 abril 2019, 02:46

El mercado estival tardó en desenredarse. Y el de los delanteros, en Segunda, especialmente. Se movió legañoso. Lento, con los Mata (33), Raúl de Tomás (24), Borja Iglesias (22), Sergi Guardiola (22) y Michael Santos (17) captados en Primera, hubo un vacío que llenar. Miguel Torrecilla tanteó varias opciones para cubrir el del Sporting, priorizando a Álex Alegría, lejano en aquel momento, y la contratación de otro delantero en propiedad. El sevillano Carlos Fernández solo salía cedido, con el Deportivo adelantando posiciones. Y por Blanco Leschuk hubo una propuesta, con cantidades y detalles aparentemente acordados, pero sus agentes no dieron más señales de vida hasta la firma con el Málaga.

Finalmente llegó Nick Blackman, el más desconocido y por el que no se incluyó ninguna opción de compra en la operación, y el Olympiakos desbloqueó a Djurdjevic, seguido por Torrecilla desde hacía tiempo, contratado en propiedad hasta 2022, y que también era observado por Osasuna. A ellos se sumó meses después el anhelado Álex Alegría hace algo más de dos meses. La conexión entre este y el serbio resultó tan explosiva como eficientemente armónica. Con los dos en el once titular, el equipo abrió gas en Soria, cosechando a partir de ahí 16 puntos de los 18 últimos que ha brindado la competición, convirtiendo al Sporting en el equipo más musculado de largo de este tramo, en el que ha renacido.

Su incidencia en este poderoso momento es notoria, descorchando todos los encuentros. Entre los dos han participado directamente (marcando) o indirectamente (asistiendo o facilitando situaciones) en siete de los ocho goles que el Sporting ha convertido en estos últimos seis partidos de estirón, lo que supone el 87,5% de los tantos que ha celebrado el equipo de José Alberto desde Los Pajaritos. Casi nada. Allí arrancó Alegría con una asistencia y un gol, prolongando su momento de gracia a la visita del Almería con otro estacazo directo. En Córdoba, el futbolista de Plasencia se elevó para peinar y aposentar un envío al área para el remache definitivo de Carmona.

En el derbi ya metió baza Uros Djurdjevic, con empacho de roces y kilómetros en todos esos partidos, sirviendo el gol del triunfo a Alegría, aunque el acta arbitral se lo otorgase extrañamente al defensa Christian Fernández por un roce final. En Málaga anotó ya el delantero balcánico para amarrar un punto, osado en el lanzamiento de su tercer penalti tras fallar dos, y en Tenerife volvió a golpear para pescar los tres puntos. Únicamente se alejaron de los focos los dos delanteros del Sporting en el remache de Peybernes en el Arcángel.

En los despachos de Mareo hay satisfacción con el primer año del serbio, que suma nueve goles en la Liga y ha superado una difícil adaptación a un país desconocido, que solo había pisado una vez durante una concentración con la selección sub 21 de Serbia en Cádiz. Su continuidad, salvo sorpresa, está amarrada por contrato. La de Álex Alegría resulta menos clara, aunque el Sporting, como sucede con Geraldes y puede que algún futbolista más de los cedidos, se muestra dispuesto a abordarla. Y si no está clara es por el indescifrable punto en el que se encuentra la temporada, con el equipo recuperando el terreno perdido para pleitear por el 'play off'. Si el Sporting asciende, no hay duda. El club abonará un millón de euros al Betis para hacerse con la propiedad de sus derechos.

Acordado en el contrato

Todo está acordado en un contrato, con la ejecución de esa opción de compra obligatoria con el cambio de categoría. En Segunda no existe ese imperativo burocrático, pero en el contrato también se contempla la compra. En este segundo supuesto debería hacer encaje de bolillos Torrecilla y el club, que sopesan todos los puntos de vista y posibilidades estos meses, con el riesgo de que al final de temporada su propio rendimiento eleve de nuevo el atractivo del delantero de Plasencia hacia Primera. Por el interés del futbolista, que quiere mantenerse centrado en la competición, habrá que esperar.

Ajenos a esto, los dos se expresan con contundencia en el campo y no solo por el registro de goles. En el Heliodoro Rodríguez López lideraron todas las estadísticas ofensivas (siete remates entre los dos), la de faltas recibidas (nueve sumando las de ambos) y, en una manifestación de su fútbol combativo, la de faltas cometidas, con cinco de Alegría y cuatro de Djurdjevic, el más castigado por los rivales de la plantilla y el segundo del Sporting que más faltas comete. Estos datos no son una cuestión menor, toda vez que el futbolista del Tenerife más castigado por el árbitro fue Mauro dos Santos, un central, con cuatro infracciones. La tendencia se repite en casi todos los encuentros, últimamente más con Alegría, que casi siempre lidera este apartado, excesivamente marcado por los árbitros. Primeros en atacar, primeros en defender.