«No demostramos ser aspirantes al ascenso» Mariño anima a sus compañeros tras recibir el tercer tanto visitante, con Cofie y Álex Pérez lamentándose. / DAMIÁN ARIENZA El portero gallego destacó que el segundo gol del Rayo Majadahonda fue clave Al igual que la pasada semana, Diego Mariño admite que «regalamos dos goles que nos penalizaron» ANDRÉS MAESE Lunes, 25 febrero 2019, 03:28

Tan solo cuatro fueron los futbolistas que dieron la cara tras la dura derrota ante el Rayo Majadahonda. Alguno de los jugadores evitaron pasar por delante de las cámaras, mientras que otros taparon sus rostros con la capucha de sus sudaderas.

Diego Mariño, que fue uno de los últimos en abandonar el vestuario, indicó que «no demostramos ser aspirantes al ascenso». Fue el único que hizo referencia al mal momento del equipo. Pese a que el resto de sus compañeros reconocieron también la crisis en la que se encuentran, prefirieron hablar del futuro próximo y de mantener la unión para salir adelante.

«Es la derrota más dura de la temporada», explicó Carlos Carmona. El mallorquín describió la caída del equipo como «un palo muy duro porque se nos escaparon tres puntos para coger ánimo». Jugó todo el encuentro al igual que su compañero Álex Pérez, que fue titular en el centro de la zaga. El defensa fue el que más afectado abandonó El Molinón. Con la cabeza gacha y un paso muy lento, el madrileño recordaba las jugadas que propiciaron la derrota. «Nos penalizan mucho los errores», subrayó, incidiendo en el segundo. Por su parte, Mariño repitió, como la pasada semana, que «regalamos dos goles». El Sporting concedió demasiado y lo terminó pagando. «La gente tiene que ser consciente de que todos los domingos tenemos a 20.000 personas y a una ciudad detrás», apuntó Pérez, que pidió unión.

También participó en el encuentro Álex Alegría. Lo hizo para acompañar a Djurdjevic en la delantera y para estrenarse como goleador rojiblanco. Anotó el segundo tanto del Sporting y lo hizo con la mano, sin esconder mucho tras el partido, la manera en la que marcó: «El gol ha sido con el muslo y la mano. Entré con todo».

Pese a vivir un mal momento con el Sporting, Alegría mostró su total compromiso con la entidad gijonesa. «No me arrepiento de haber venido al Sporting. Hay que apechugar con la situación e intentar sacar esto adelante», recalcó.

Con una situación crítica, todos y cada uno de los futbolistas intentaron mandar un mensaje de optimismo. «He tenido momentos peores en el Sporting y nos hemos levantado. Hay que trabajar y sacar esto adelante», recordó Carlos Carmona. Después de tantos años en el Sporting, el atacante se refirió al ambiente vivido en El Molinón. La afición mostró su disconformidad con el juego del equipo: «La gente ha estado animando y si no haces bien las cosas, se ponen en contra. No tenemos 15 años, por lo que no podemos pensar en la presión».

Por otro lado, Alegría añadió sobre la derrota que «si te meten tres goles en casa es imposible sacar adelante cualquier partido». El doblete de Aitor y el tanto de Verdés dejaron muy tocados a unos futbolistas a los que no les queda otra que intentar salir del pozo.