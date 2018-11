Sporting «Este derbi es una oportunidad para todos y también para mí», asegura Baraja ARNALDO GARCÍA «Los jugadores tienen que sentir este partido y creer en nuestras posibilidades», subraya | «Cuando vienes de no ganar, este encuentro es una tabla de salvación a la que agarrarse», insiste JAVIER BARRIO Gijón Viernes, 16 noviembre 2018, 13:44

«Vamos a ir todos convocados y en Oviedo daremos el once y la lista», anticipó esta mañana Rubén Baraja, quien deslizó como única baja al francés Peybernes. Más allá de esto, el técnico remarcó desde el principio que el duelo de mañana no tiene nada que ver con el resto de la temporada, pese a la dinámica en la que llegan los dos equipos, confiado en las posibilidades de los suyos: «Es una semana especial, diferente por todo lo que conlleva el derbi. Son tres puntos más importantes de lo que puedan ser otros tres. Los jugadores tienen que sentir el derbi y creer en nuestras posibilidades». En ese sentido, el vallisoletano no ocultó que el partido es una gran oportunidad para el equipo, por su potente repercusión, la posibilidad de reengancharse a la lucha por acercarse al 'play off' y, también, por su situación personal. «Cuando vienes de no ganar, un derbi es la tabla de salvación a la que agarrarse. Es una oportunidad para todos: jugadores, afición y también para mí», agregó.

El entrenador deslizó una preparación importante en el aspecto sicológico para el choque. «Hemos trabajado lo que pueda ser importante y hacerles ver a los jugadores lo que es un derbi. Unos van a debutar en esta situación y a ellos les he intentado transmitir lo que significa este partido y la importancia que tiene el resultado», subrayó el técnico, quien no ocultó que «si hay un sitio donde todos los aficionados querrían ganar, elegirían este campo». En todas sus respuestas, de hecho, remarcó la especial trascendencia del choque. «No sirve de nada analizar la dinámica de la que venimos», dijo, considerando que «en las áreas» se decidirá el partido y añadiendo que «veo que tenemos opciones de ganar». «Lo importante es querer y nosotros queremos. El equipo ha demostrado carácter y el pasado fin de semana ya remontamos un partido complicado», remató.

Sobre su situación personal, Baraja mantuvo que «somos profesionales y esto no es nuevo. Lo llevamos viviendo las últimas semanas. No lo puedo controlar y no me preocupa». Y también quiso aclarar que el Sporting hizo una petición formal a la Federación de Finlandia para tener a Lod a disposición. «Hicimos la petición formal a la selección y no nos la han concedido. No nos iban a dejar al jugador», explicó Baraja. «Al futbolista le habría gustado estar, como al resto, pero hay una reglamentación que hay que cumplir», aclaró, antes de confirmar que ya tiene decidido el once: «Hemos trabajado durante la semana buscando una serie de cosas y la alineación está bastante definida. Llevamos mostrándonos de una manera y no vamos a cambiar nada en cuanto a lo que buscamos. En los tres últimos partidos hemos sido capaces de hacer goles. Tenemos que tener presencia en el área rival». Insistió mucho en esto: «Para poder ganar este derbi es muy importante dominar las áreas».

También apeló al orgullo de sus futbolistas: «No es fácil convivir con esta situación de crítica, desconfianza hacia el equipo y eso nos tiene que servir para motivar mucho mañana», insistió, sin entrar a valorar las declaraciones de Toché, quien observó que el nivel de la actual plantilla del Sporting estaba por debajo de la del año pasado. «Es una opinión. Las respeto todas. Creo que no se puede valorar esto en el tiempo que llevamos. No sabemos el techo que tiene este equipo», recalcó. Más tarde, con una sonrisa, señaló que «ojalá pudiera participar, pero no tengo edad para estas cosas. Lo que hago es transmitirles energía y hacer el once».