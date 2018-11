Sporting Canella no quiere perderse el derbi El lateral se reincorpora al grupo ANDRÉS MAESE Gijón Miércoles, 14 noviembre 2018, 12:09

Todos los futbolistas quieren estar el sábado. Si ayer Traver señalaba que «daría mucho por jugar», esta mañana Canella ha vuelto al trabajo con el resto de sus compañeros. El lavianés se ha ejercitado con total normalidad en el lateral izquierdo y será Baraja, si no hay ningún sobresalto antes del fin de semana, el que decidirá si Noblejas continúa en el once inicial o por el contratio regresa el capitán al equipo.

No fue la única novedad la del asturiano. André Geraldes también regresó al trabajo después de que ayer no se pudiera ejercitar por un proceso vírico. El que no ha superado la afección vírica, que tampoco pe permitió entrenarse ayer, es Peybernes. El francés no ha participado esta mañana en la sesión matinal por lo que Baraja ha tenido que citar a Pelayo Suárez para que actuara en el centro de la zaga.

El Sporting continúa así preparando el derbi asturiano del sábado (20:45 horas) en el Carlos Tartiere. Rubén Baraja medita algún cambio en el once, donde podría entrar Blackman para acompañar a Djurdjevic en el ataque, aunque aún es pronto para conocer el plan de vallisoletano.