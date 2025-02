«Deseo con todas mis ganas que podamos vivir un ascenso»

I. ÁLVAREZ GIJÓN. Sábado, 29 de mayo 2021, 01:37 Comenta Compartir

Tras una larga espera, el Sporting podrá contar con el apoyo de sus seguidores en el decisivo choque de mañana contra el Almería en El Molinón (21 horas). «Los necesitaremos. Es un momento espectacular para que vuelvan», señaló ayer Diego Mariño, esperanzado en que los seguidores den al equipo «ese empujoncito» que a veces les falta.

El guardameta rojiblanco, consciente de la relevancia del choque, subraya que «nadie se puede dejar nada dentro» y pide «vaciarse», con la esperanza de que no sea el último partido de la temporada. Para no despedir el curso mañana con un regusto amargo, los gijoneses necesitan juntar su triunfo con un tropiezo del Rayo. «Tenemos que ganar primero nuestro partido. Una vez que lo hagamos, cruzaremos los dedos», recordó Mariño, que considera que el partido de Vallecas «es un tiro al aire» y cree que un triunfo del Lugo «no es descabellado», dado que los gallegos están inmersos en la lucha por alcanzar la permanencia.

El cancerbero vigués, uno de los capitanes del conjunto gijonés, lanzó un mensaje de esperanza para la afición, fundamentado en la naturaleza agónica que acompañó a los éxitos recientes rojiblancos. «Todos los grandes logros que ha conseguido el Sporting fueron luchando hasta el último minuto. Tanto el ascenso como la última permanencia. Hay que creer hasta el final», argumentó el gallego, con la ilusión de que «vengan cuatro partidos más». «Pueden pasar muchas cosas, en el fútbol nunca hay nada escrito. Hay que pelear hasta el final. Así ha sido siempre la historia del Sporting y así queremos que siga siendo», apostilló.

Protagonista de brillantes temporadas a nivel individual en El Molinón, no ha podido ponerle el broche a ese buen rendimiento con un éxito colectivo que todavía anhela. «Quiero tener una alegría y no solo por el 'play off'. Me gustaría conseguir con el Sporting algo grande y ahora a lo más grande a lo que podemos aspirar es subir a Primera División. Es lo que deseo con todas mis ganas, vivir un ascenso, y eso pasa por ganar el domingo», expuso el cancerbero, que considera «imposible» abstraerse mientras juega de lo que ocurre en Vallecas.

El portero gallego definió al Almería como «el mejor ataque de la categoría» y destacó su profundidad de plantilla. Habitual dueño del brazalete, el lunes se lo cedió a Javi Fuego en un gesto del vestuario para reconocer la labor del poleso ante la opción de que sea el final de su etapa en el club: «Acaba contrato y no sabemos si va a seguir. Para nosotros es un compañero importantísimo»,