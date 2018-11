Mariño apuesta al Sporting

Diego Mariño se ha instalado en la autocensura clasificatoria. «Llevo como tres o cuatro semanas sin ver la clasificación. Me he propuesto no verla y no sé la distancia a la que están los equipos», prometió ayer el guardameta tras el entrenamiento. Hombre fuerte del proyecto, el vigués verbalizó la sensación de renacimiento que transmite el vestuario desde la llegada de José Alberto. Cortoplacista, del «partido a partido», pero cargada de ambición.

«¿Si estamos a tiempo de llegar arriba? Por supuesto, sobre todo nosotros, que tenemos el ejemplo del año pasado y creo que más tarde, con menos tiempo por delante. Estábamos peor que ahora y a falta de pocas jornadas para el final llegamos a estar primeros», recordó Mariño, quien, en cualquier caso, mandó un aviso. La reacción tiene que ser inmediata: «Lo del año pasado nos tiene que servir para saber que tuvimos que remar mucho desde el mes de enero. Debemos concienciarnos de que es más fácil engancharse ya».

El plan de viaje que manifiesta la veteranía considera, en ese sentido, que «lo importante es llegar a abril o mayo bien colocados y en buena dinámica para afrontar el final, donde se decide todo». Antes, no obstante, al Sporting le toca escalar y remontar, y reconciliarse con el sportinguismo desde este sábado. «Queremos volver a enganchar a la gente», subrayaba el meta. «Y recuperar esa sintonía con El Molinón, que se sienta orgulloso de nosotros», continuó. Para ello, observó, «lo importante es conseguir la victoria el sábado, por supuesto, pero también ofrecer una buena imagen y actitud», concluyendo ansioso que «todos tenemos ganas de que llegue el sábado y, de hecho, se nos está haciendo larga la semana».

«Nos ha sentado muy bien»

Antes había dejado sus impresiones sobre la llegada de José Alberto al banquillo del primer equipo. «Todo está siendo muy diferente y, al mismo tiempo, creo que nos ha sentado muy bien la nueva idea del míster», opinó el guardameta rojiblanco, quien clavó pronto sus ojos en el Tenerife de José Luis Oltra. «Este sábado tenemos una oportunidad para refrendar que el juego del otro día no fue una casualidad», resaltaba.

En ese camino, Diego Mariño quiso alinearse con el entrenador ovetense y su visión a corto plazo, sin mensajes sonoros. «Lo importante ahora es acoplarse rápido y mostrar otra vez la línea del fin de semana», reiteró el gallego, sin obviar de nuevo que «la victoria en Granada fue muy importante porque nos quitó un peso de encima. Todo el mundo se dio cuenta de que somos capaces de hacer las cosas mejor».

