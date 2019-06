Diego Mariño no pudo asistir a recoger el Molinón de Plata

A las cinco de la tarde comenzó el acto de entrega de premios en el Recinto Ferial de Mieres. El presidente de la Federación de Peñas Sportinguistas (FPS), Jorge Guerrero, tomó el micrófono para anunciar uno a uno a los peñistas galardonados.

Durante el acto, Guerrero recordó a dos peñistas fallecidos en el último año, fue el momento más emocionante del día. «Es un recuerdo merecido para dos personas que siempre estuvieron a nuestro lado», comentó. Antes de que se entregara el Molinón de Plata, el presidente de la FPS anunció al periodista asturiano Pablo García Cuervo, con el que quiso tener un detalle tras haber hecho posible que Luis Enrique, exseleccionador nacional, acudiera a entregar los Premios Quini que organiza EL COMERCIO.

Hasta el último momento no comentó Guerrero que Diego Mariño no había podido asistir a recoger el galardón. Su lugar lo ocupó Fernando Losada que se dirigió a los peñistas para agradecer la fidelidad que volvieron a demostrar tras una temporada en el que la primera plantilla no llegó a conseguir el objetivo mínimo marcado.

Sin fecha concreta para que Mariño reciba el premio, todo hace indicar que el meta lo recogerá en el primer partido de la próxima temporada que se juegue en Gijón.