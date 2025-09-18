Diego Sánchez, jugador del Sporting de Gijón: «Tenemos que volver a esa solidez defensiva, con porterías a cero» El canterano analizó los dos últimos tropiezos y a su rival, el Almería, del que destacó que «quizás tienen menos puntos de los que merecen»

Iván García Gijón Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:29

«Concentrado en lo que viene» está el vestuario del Sporting según Diego Sánchez. El defensa rojiblanco analizó la actualidad del club, con las dos últimas derrotas que han lastrado parcialmente el buen arranque que habían tenido los gijoneses con tres victorias en las tres primeras fechas. «Sabíamos que esta liga es larga y que iban a venir baches, pero es en los momentos complicados cuando más convencidos y juntos tenemos que estar», expuso el canterano.

Sánchez diferenció los dos traspiés, ante Dépor y Burgos. Del más inmediato, en El Molinón, refirió que «se vio lo que es el fútbol, eficacia en las áreas». Achacó el resultado a esa falta de contundencia y dio la solución: «Tenemos que volver a esa solidez defensiva, con porterías a cero y ser capaces de meter las que tengamos arriba. Lo más importante en el fútbol es la eficacia». Dos minutos tiraron por la borda el planteamiento de los de Garitano ante el Burgos, aunque fue una contra con el equipo volcado en busca de la remontada, con 2-2 en el marcador, lo que a la postre le acabó costando a los rojiblancos el partido. «Lo repasamos todo. El repliegue fue bueno, pero en los duelos no fuimos lo suficientemente contundentes», explicó Sánchez sobre la jugada que significó el postrero y definitivo gol de los burgaleses.

De la derrota en Riazor, en cambio, sí que elogió que el equipo «estuvo muy bien a nivel defensivo» y que fue «un detalle» lo que hizo que los sportinguistas se fuesen de vacío. Las malas noticias no han llegado solo en lo deportivo. Las lesiones de Loum, Curbelo y Amadou mermaron el último día el abanico de alternancias de Garitano. Como buen canterano, el defensa tiene clara la solución. «Sabemos lo que es Mareo y tenemos al filial ahí. Cuando no tienes una plantilla con 25 o 26 nombres es porque confías en el filial. Tenemos que mirar esa base que viene desde atrás y ellos tienen que apretar para aumentar la competitividad».

Lateral o central

El Sporting visitará este sábado al Almería. Al cuadro indálico lo categorizó como un equipo que «quizá tiene menos puntos de los que merece» y pidió ser fuertes para cortar la racha de dos derrotas consecutivas para volverse con los tres puntos del Power Horse Stadium. De su futuro, se limitó a decir que su representante «está en contacto» con el club, aunque dejando claro que su foco está en lo estrictamente deportivo.

Temas

Sporting de Gijón