Diez horas de viaje y descanso para el equipo Jorge Sariego y José Alberto. A. M. Domingo, 20 octubre 2019, 04:22

El Sporting regresó anoche a Gijón por carretera tras sumar la primera victoria a domicilio de la temporada. Diez horas en el autocar antes de llegar a casa. Un desplazamiento que muchos de los futbolistas se lo tomaron con humor. Diego Mariño apuntó que «no voy a dormir porque nunca lo puedo hacer cuando vamos en el autocar». Una situación muy diferente a la de Aitor García que, tras el partido, explicó que «yo no me entero de nada porque me tomo una pastilla y me duermo». Hoy la plantilla disfrutará de una jornada de descanso y muchos serán los jugadores que se vayan a acercar a El Molinón para presentar el derbi de filiales a partir de las 12 horas en el estadio gijonés. A partir de mañana, el Sporting comenzará a preparar el duelo del próximo domingo ante el Zaragoza.