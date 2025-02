«Todo han sido dificultades este año, no existió el medio plazo»

«Estoy muy contento por cómo fueron mis comienzos. El Lealtad te toca de cerca, porque además mi madre es de la Villa, y el Sporting es como mi casa», señala Samuel Baños (Villaviciosa, 1979) para expresar su fuerte vínculo con los dos clubes que ... forman su carrera en los banquillos. Seis jornadas consecutivas sin ganar le costaron el puesto y frustraron su presencia a los mandos del filial rojiblanco este domingo (12 horas) en Les Caleyes, repleto de recuerdos victoriosos para él durante un estreno en Tercera en el que conquistó un campeonato liguero que concluyó invicto.

-Pasados ya unos días desde la destitución, ¿cómo está?

-Bien, ahora disfrutando un poco más de la familia con los 'peques' y limpiando la cabeza para analizar las cosas con perspectiva. Todo lo vivido me tiene que servir de aprendizaje, también los malos momentos. Con eso me quedo, no hay que darle demasiadas vueltas. Han sido varios meses de vivir en la incertidumbre pura y dura, de un estrés continuo. El hecho de tener a dieciséis jugadores para entrenar todos los días ya es un alivio para el entrenador y eso no lo tuvimos.

-¿Vio venir el final de su etapa en el banquillo?

-Llevo toda la vida en esto y sé cómo funciona el fútbol. A nosotros nos tocó lidiar con todos los obstáculos y no sé si es justo o injusto, pero a los entrenadores los ponen y los quitan los resultados. Eso lo tenía muy claro, por mucho que te pudiesen decir que no había problema y lo prioritario era la formación y que los chavales fueran creciendo. Con gente que ahora en el primer equipo está dando un buen nivel, la temporada pasada en la jornada 11 teníamos siete puntos. Estábamos jodidos, pero el equipo luego creció, también porque se podía trabajar todos los días en unas circunstancias normales. Este año todo han sido dificultades. Sabía que al final los resultados podían desencadenar lo que al final pasó.

-¿No choca un proyecto de largo plazo con un cambio de entrenador tras nueve partidos?

-Sí. En principio la prioridad era apostar por ese medio y largo plazo de los chavales, pero este año no existía. Por el nuevo formato de competición, el tiempo apremiaba y también lo hacía a la gente que tiene que tomar decisiones, así que por ese parte de resultados sí lo puedo entender.

-Sergio afirmó cuando cogió el equipo que era para él una sensación agridulce.

-Me llamó y yo hubiera hecho lo mismo en su caso. Nos conocemos desde hace muchos años y a los entrenadores nos surgen las oportunidades muchas veces por este tipo de situaciones. Estoy contento de que las cosas ahora vayan bien y también me siento partícipe porque nadie tiene una varita mágica para cambiar las cosas de la noche a la mañana. Tiene gran parte de culpa, el cambio está ahí y estoy orgulloso de que se pueda beneficiar de todo lo que hemos hecho anteriormente.

-¿Hay mimbres para que los canteranos puedan llegar a formar la columna vertebral del primer equipo?

-Este año está demostrando que se puede. Estar estas alturas de la Liga con tantos puntos es una pasada. Además has metido a Guille Rosas, a Gragera, que son más que habituales, con Gaspar que ya tiene bastante participación. Pablo cuando ha jugado ha dado un nivel más que sobrado, llama la atención también fuera de aquí. Y lo que viene tendrá su momento. Queremos jugar con once de Gijón y eso requiere un proceso de años. Hay que asentar el equipo con jugadores que tienen experiencia y con Mariño, Babin, Javi Fuego y Djuka ir sumando a los jóvenes es mucho más fácil.

-El club renovó a Guille hasta 2025. ¿Se ha encontrado ese lateral buscado durante años?

-Hay que darles la oportunidad y el míster (Gallego) tuvo la valentía de meterles en el equipo. Otro a lo mejor hubiera inventado otra cosa cuando Molinero se fue. Guille no pudo debutar con nosotros la temporada pasada hasta octubre y venía de estar mucho tiempo parado. Es agresivo defendiendo y por ahí siempre lo tuve claro con él. Era un chaval que todo el mundo veía que tenía nivel, pero le faltaba continuidad y la está encontrando en el primer equipo, que no es fácil.

-¿Esa falta de continuidad es lo que ha frenado a Berto?

-Los puntas normalmente son quienes lo tienen más difícil y Djuka está a un nivel tremendo. Encontrar ese hueco no es fácil y debe tener paciencia. Jugar con el filial y hacer goles como el año pasado le va a dar confianza. Estuvo cerca de Córdoba, pero su marcha hubiera desarmado la estructura de arriba y de abajo. Tiene esa intuición para hacer goles incluso jugando en banda. Es muy listo, interpreta bien el juego y es la ventaja que tiene.

-¿Y la ventaja de Gaspar para hacer carrera es su mentalidad?

-A esa edad consideras que ya estás preparado desde que empiezas, No es fácil para un chaval asimilar que necesita entrenar sin bajar el nivel y esperar siete o diez partidos, pero preparado para cuando llegue la oportunidad. Ellos el año pasado lo asumieron de forma magnífica. Gaspar es un ejemplo en eso. Pablo igual y alguno más. Hasta la jornada 14 no fue titular, pero entró en el equipo y no salió. Esperó y se ganó ese sitio arriba.