«Dirán que el gol es en propia, yo me lo apunto» El debutante Aitor García conduce el balón ante Zarfino. / C. DEL CASTILLO Uros Djurdjevic continúa con su idilio ante la portería rival. El delantero serbio se reivindicó con su sexto gol en las últimas cinco jornadas | Aitor García, que no contaba con salir de inicio tras dos entrenamientos, satisfecho de cómo fue su estreno ANDRÉS MAESE Lunes, 4 febrero 2019, 13:56

La noche en Almendralejo fue de goleadores. Primero porque Djurdjevic volvió a marcar por quinta jornada consecutiva. Lo hizo además por partida doble para situarse en lo más alto de la tabla de artilleros del Sporting.

Su cita con el gol se hizo de rogar. Tanto que sus dianas no llegaron hasta los últimos cinco minutos del choque, cuando el Extremadura buscaba el empate desesperadamente. El paso hacia adelante de los locales sirvió para que los atacantes rojiblancos gozaran de más espacios en el campo rival.

Una gran acción de Nacho Méndez, que asistió al serbio, sirvió para sellar la victoria. Ya en el añadido, de nuevo el luanquín asistió al delantero para que, de disparo cruzado, marcara su séptimo gol de la temporada.

José Alberto ha cambiado al serbio. Sus números son más que positivos desde que el asturiano se hizo cargo del banquillo. Siete goles en diez partidos, han llenado de confianza a un goleador que se ha quitado un gran peso de encima. El serbio suma seis goles en las últimas cinco jornadas y amenaza la racha de una leyenda del sportinguismo como Quini, que marcó durante siete semanas seguidas, tanto en Primera como en Segunda División.

En cuanto al primer gol del Sporting ante el Extremadura, generó ciertas dudas sobre el autor del mismo. El nuevo fichaje del Sporting Aitor García celebró el tanto como si fuera suyo, pero la repetición dejó claro que fue en propia puerta. Aún así, el extremo comentó entre risas, al micrófono de la Cadena Cope, que «algunos dirán que el gol es en propia, pero yo me lo cuento para mí».

El extremo andaluz se mostró feliz con su debut. «Estoy muy contento por la victoria, creo que ahora miraremos la clasificación con más alegría», explicó uno de los recién llegados, que con tan solo dos entrenamientos fue titular en Extremadura.

«Si soy sincero, no me esperaba jugar, pero el entrenador ha confiado en mí y espero devolverle esa confianza», explicó un hombre que dejó buenas sensaciones en sus primeros minutos con la camiseta del Sporting.

Precaución

Otro de los jugadores titulares fue Babin. El central, que vio su quinta amarilla de la temporada, reconoció que «cuando hice la falta sabía que me iban a sacar tarjeta porque llegué tarde». El zaguero no piensa en haber recortado puntos con el sexto porque «nos viene mal pensar en el 'play off', primero tenemos que conseguir varias victorias».

Satisfecho con el trabajo del grupo, Babin analizó el choque: «Estuvimos mal en la primera parte, pero tras el descanso merecimos la victoria. Creamos ocasiones de peligro y al final llegaron los goles».

Pero no solo fue un partido especial para los debutantes. José Alberto premió a Cordero, que regresó a su casa, con los últimos minutos del choque. «Fue muy especial y muy emocionante para mí. Jamás olvidaré la ovación con la que me recibió el estadio», apuntó.