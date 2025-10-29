En directo Copa del Rey: Caudal - Sporting de Gijón
El Sporting busca esta noche su primer brindis en la Copa, en un duelo de paisanos contra el Caudal en el Hermanos Antuña
Gijón
Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:42
20:18
Pues ha tenido tres el Sporting y las tres de Caicedo.
20:17
Vaya parada de Moral que detiene el cabezazo de Caicedo.
20:17
¡Al larguero Caicedo!
20:17
Saque de esquina para el Sporting.
20:15
Disparo de Montequin directamente fuera. La primera ocasión con peligro del Caudal.
20:12
Saque de esquina para el Caudal.
20:11
Otra de Caicedo, buen centro de Carlos Hernández desde la izquierda que no termina de conectar.
20:11
¡Otra para el Sporting!
20:10
Caicedo en un saque de esquina cabecea directamente fuera.
20:10
¡Casi marca el Sporting!
20:07
Fuera de juego de Cortés. No vale el ataque del Sporting. Es muy justo.
20:04
Primeros minutos de tanteo en el Hermanos Antuña. Sin goles en Mieres.
20:02
Acción de Nico Riestra desde la izquierda.
20:01
Primer acercamiento del Caudal, que termina en las manos de Iker Venteo.
20:01
Juega el Sporting con Manu Rodríguez y Queipo en el centro del campo con Riestra en la izquierda y Cortés en la derecha.
20:00
Comienza el partido
El balón es para el Sporting.
19:58
Nico Riesta es el hombre que elegido para suplir a Loum.
19:55
Calienta Mbemba con mayor intensidad, le crecen los enanos a Borja Jiménez.
19:54
Parece que es Loum el futbolista que se ha lesionado.
19:53
Parece que es Cortés y podría haber cambio de última hora en la alineación rojiblanca. Estamos a la espera de tener más información.
19:51
Parece que se ha lesionado un futbolista del Sporting en el calentamiento.
19:41
Alineación Caudal
Javi Moral, Albuquerque, Vicente Antuña, Diego Boza, Kike Fanjul, Montequín, Jairo Cárcaba, Borja Rodríguez, Agus Porto, Sergio Ordóñez e Iván Elena.
19:41
Alineación Sporting
Iker Venteo, Kevin, Curbelo, Kembo, Carlos Hernández, Loum, Manu Rodríguez, Dani Queipo, Dubasin, Oscar Cortés y Jordy Caicedo.
19:40
Parte médico: Gaspar Campos
Tras las pruebas médicas realizadas en las últimas horas, se confirma que el jugador Gaspar Campos tiene una lesión en el pectoral mayor y el bíceps braquial izquierdo.
Gaspar ya ha comenzado con su proceso de recuperación.
19:40
Parte médico: Juan Otero
Tras las pruebas médicas realizadas en las últimas horas, se confirma que el jugador Juan Otero tiene una lesión en el bíceps femoral derecho.
Otero ya ha comenzado con su proceso de recuperación.
19:39
Primera ronda copera para el Sporting que se enfrenta al Caudal en una jornada en el que hemos conocido las lesiones de Juan Otero y Gaspar Campos.
19:38
¡Saludos y bienvenidos al Hermanos Antuña, en Mieres!
